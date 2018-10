Al via Rome Art Week fino al 27 ottobre in 154 location

Con 154 tra gallerie, fondazioni, istituti di cultura e accademie, 322 artisti, 30 curatori e 430 eventi, ha preso il via Rome Art Week (RAW) 2018, la rassegna giunta alla terza edizione che animerà la Capitale dal 22 al 27 ottobre. Tutti i partecipanti apriranno gratuitamente i propri spazi proponendo mostre, eventi, open studio o progetti, dando così dimostrazione di quanto il mondo artistico contemporaneo capitolino sia fertile e articolato.

"RAW - spiegano gli organizzatori in una nota - è una manifestazione a cadenza annuale che si pone l'ambizioso obiettivo di fornire un impulso nuovo alla promozione, produzione e al mercato dell'arte contemporanea della Capitale, proiettandola nei circuiti internazionali, puntando alla costruzione di una rete tra strutture espositive, artisti, critici e curatori d'arte".

I 'punti di vista' anche quest'anno saranno affiancati dalle visite guidate di RAW, totalmente gratuite, che si svolgeranno durante tutto l'arco della manifestazione in orari e percorsi differenti ed attraverseranno tutta la città anche con appuntamenti serali. Sul sito web romeartweek.com sono pubblicate tutte le schede dei partecipanti, il calendario degli appuntamenti divisi per giorno, la mappa interattiva dei partecipanti, il programma di tutte le visite guidate gratuite e i percorsi suggeriti dai punti di vista.

Al termine della manifestazione verrà pubblicato un catalogo cartaceo non legato agli eventi della manifestazione: sarà una Directory valida fino all'autunno 2019 funzionale a fornire una sintesi dello "stato di fatto" degli operatori del settore artistico attivi nella città di Roma che hanno partecipato alla manifestazione.

Rome Art Week è promossa da KOU (Associazione no profit per la promozione delle Arti visive). L'iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2018 promossa da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.