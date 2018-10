Sanremo: Rovazzi a Fiorello, 'Non condurrò la gara dei Giovani'

Fabio Rovazzi smentisce la sua conduzione di Sanremo Giovani in coppia con Pippo Baudo mentre Fiorello candida già Amadeus come presentatore del Festival dopo Claudio Baglioni: succede durante 'il varietà radiofonico 'Il Rosario della Sera', in onda su Radio Deejay.

Il nome di Rovazzi era circolato in estate, proprio legato a quello di Fiorello, come ipotetica spalla nel suo nuovo show per Rai1, poi slittato a data da destinarsi. Ora si riparla di lui, sempre per la rete ammiraglia Rai, ma per la conduzione, al fianco del decano Baudo, della gara di Sanremo riservata agli emergenti, a dicembre. Con una nota audio inviata a Fiorello e trasmessa alla radio, Rovazzi, tra il serio e il faceto, al momento smentisce: "Ho letto sui giornali che Baglioni ha detto di avere incontrato me e Baudo. Non è vero! Per favore, non dite anche voi questo sennò poi mi toccherà andare davvero. Dite invece alla radio una cosa del tipo 'Sarà nel prossimo Avengers', mi raccomando", conclude.

Poco dopo arriva in studio Amadeus, ospite della trasmissione, e Fiorello fa il suo endorsement: "Finirà prima o poi l'era Baglioni. Quando Claudio non avrà più voglia di fare Sanremo, meriteresti di farlo tu. Faccio un appello ai vertici Rai: penso che sia giunto il suo momento, che Amadeus lo meriti e so quanto ci terrebbe a presentarlo". Pronta la risposta del conduttore: "Sarei onorato solo ad una condizione, di avere Fiorello ospite. Tu esci, libero, e fai quello che vuoi...". Un sorriso tra i due ed è "affare fatto".