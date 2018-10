<br />Torna a Roma il Gran Ballo Viennese<br />all'Acquario romano <div id="titolo_b2a3a431-a144-4fc7-8a24-41a7f1e69703" class="mce-content-body" style="position: relative;" tabindex="-1" spellcheck="false">Torna a Roma il Gran Ballo Viennese<br />all'Acquario romano</div> <div> </div>

Sarà Chiara Giallonardo di Linea Verde Life su Raiuno a presentare la XII edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, in programma sabato 27 ottobre prossimo nella splendida sede dell’Acquario Romano, in Piazza Manfredo Fanti, nel Rione Esquilino.

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano in quest’avventura delle giovani splendide

ragazze, d’età compresa tra i 15 e i 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Veneto, Lazio, Campania, Basilicata,

Puglia e Sicilia. Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa edizione dagli

“Ufficiali Allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le

nuove generazioni. Per la serata le ragazze indosseranno abiti ideati per l'occasione dallo stilista Gianluca Giotta e

realizzati nell’azienda pugliese: Giotta Spose.

"Il Gran Ballo Viennese di Roma - affermano gli organizzatori in un nota - vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più filtrato e complesso, il ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. Un po' come prendersi cura dell’ambiente che ci

circonda, infatti, quest’anno abbiamo deciso di dare un tocco di green all’evento, fil rouge di questa edizione sarà

proprio la tutela e la salvaguardia del nostro pianeta, come messaggio per le nuove generazioni che per l’occasione si

mettono a confronto vivendo insieme questa esperienza".

La manifestazione unisce cultura, tradizione e solidarietà e, proprio grazie ai suoi obiettivi ed ai progetti sociali

realizzati, ha avuto il sostegno di importanti organizzazioni quali: Unicef, FFC – Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica,

Doppia Difesa, Croce Rossa Italiana, Giovani per L’Abruzzo. La XII edizione del Gran Ballo Viennese di Roma rinnova il

suo impegno di sostenere, “Make-A-Wish Italia Onlus”, organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e

ragazzi colpiti da gravi patologie, di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Affiliata a Make-A-Wish International presente in

50 Paesi del mondo, in Italia ha esaudito dal 2004 più di 1900 desideri. Un sogno che si realizza ha il potere di

migliorare la qualità della loro vita, di renderli più forti nella loro battaglia contro la malattia ed aiutarli a ritrovare gioia

e speranza.