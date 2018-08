Morto lo scrittore Naipaul, Nobel 2001

E' morto lo scrittore anglo-caraibico, di lontane origini indiane, Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul, Nobel per la Letteratura nel 2001 e autore di numerosi romanzo, quali "Una casa per Mr Biswas" e "Sull'ansa del fiume" e di numerosi saggi. Lo scrittore, morto nella sua casa londinese, aveva 85 anni.

Autore di una dozzina di romanzi e di altrettanti saggi e resoconti di viaggi, V. S. Naipaul e' certamente il nome piu' celebre di quella fitta schiera di autori nati alla periferia dell'impero britannico che sul finire del XX secolo hanno rivitalizzato la letteratura inglese. E' nato il 17 agosto del 1932 a Trinidad, figlio di un giornalista da cui eredita la passione per la scrittura, nipote di un hindu povero emigrato dall'India i cui racconti sulla mitica patria abbandonata incantano il futuro Nobel. Nel 1950, vinta una borsa di studio, puo' frequentare il corso di Letteratura a Oxford e proseguire nello stesso termpo la carriera di scrittore come V. S. Naipaul.

Il suo nome per esteso non e' scritto su nessuna copertina dei suoi libri. Secondo un sito Internet, le due iniziali stanno per Vidiadhar Surajprasad. Rimasto vedovo nel 1996, si e' risposato con Nadira, una donna pakistana straordinariamente colta e intelligente che spesso entra ed esce durante le interviste concesse dal marito, come ha potuto constatare l'Ansa. Dopo l'assegnazione del Nobel, e' stato tradotto in decine di lingue, compreso l'hindi che ha particolarmente a cuore dato che si tratta del linguaggio dei padri. Nella cosiddetta 'trilogia indiana'' - il resoconto di lunghi soggiorni nel Subcontinente - l'autore affronta anche temi fondamentali della letteratura inglese del XIX secolo e di quella del secolo successivo. L'ultima opera, ''Lo scrittore e il mondo'' (2002), costituisce una summa di colui che puo' essere considerato ''un ponte'' tra Occidente e Terzo mondo, una definizione che l'interessato comunque respinge con grande energia.