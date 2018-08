Musica: Ben Harper 2 ore sotto pioggia a concerto in natura

(ANSA) - LAGHI DI FUSINE, TARVISIO (UDINE), 11 AGO - Successo e due ore di concerto sotto la pioggia davanti a 3.500 persone (sold out da mesi) nello splendido scenario naturale dei laghi di Fusine per il chitarrista e cantautore Ben Harper, che si è esibito oggi nell'ambito del 23/o No borders music festival 2018. I laghi si trovano al confine tra Italia, Slovenia e Austria.

Il musicista californiano, vincitore di tre Grammy Awards, è stato costantemente incoraggiato a non fermarsi dagli applausi della folla che, nonostante scrosci violenti, è rimasta a seguire il concerto. Ben Harper ha seguito una scaletta che ha ripercorso buona parte del suo grande repertorio spaziando dai brani storici (Diamonds on the inside, Welcome to the Cruel World, When It's Good, Waiting For You) a quelli più recenti (Don't Give Up on m, Call It What Is) e anche dell'ultimo album "No Mercy in this land", pubblicato pochi mesi fa assieme a Charlie Musselwhite.

Il No Borders Music Festival è la rassegna organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo in collaborazione con Regione Fvg e Promoturismo Fvg - che per 3 weekend ha valorizzato la musica come forma culturale oltre i confini geografici, linguistici e sociali. Nei giorni scorsi prima di Ben Harper si sono esibiti, tra gli altri, Yann Tiersen, Richard Galliano, Brunori Sas, Omar Pedrini, Jake Bugg, Goran Bregovic, Kruder e Dorfmeister.