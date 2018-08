Diego Abatantuono, 'il nemico è dietro l'angolo'

LOCARNO - Con l'abusato schema di una persona esterna a una famiglia che capitatovi per caso quando non risolve i problemi dei parenti-serpenti perlomeno li mette a nudo, 'Un nemico ti vuole bene' con Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Sandra Milo - proposto in Piazza Grande al '71 Locarno Festival - ha il pregio di farsi piacere. Il film, diretto in Puglia dallo svizzero Denis Rabaglia, uscirà nelle sale il 4 ottobre.

L'intruso è Salvatore (il trentenne Antonio Folletto, o' Principe di Gomorra), un giovane killer professionista napoletano, trovato ferito in strada dall'astrofisico Enzo Stefanelli (Abatantuono) e da lui salvato con tanto di empirica estrazione di pallottola dal petto. Il simpatico 'uaglione' vuole ricambiarlo a modo suo promettendo di trovare e uccidere un nemico che, forse, si trova nella vasta e apparentemente solida rete familiare e amicale del docente (questa prima parte, una ventina di minuti, nelle parole del regista è ricavata da una storia vera di un mafioso georgiano).

Inutile dire che con modi invadenti e bruschi, ma che poco nascondono la nascente amicizia, il sicario si innesta nei rapporti del mite, buone ed eufemisticamente ingenuo Enzo che è costretto a mettere in discussione, provvidenzialmente, l'opportunismo, l'avidità e la falsità di colleghi (Antonio Catania), rettore incluso (Ugo Conti), madre (Milo), moglie e figlia di questi (Annabella Calabrese), primo marito della consorte (Ghini) e genitore della figlioccia di Stefanelli, fratello (Roberto Ciufoli), figlio, studenti e chi più ne ha più ne metta.

Ne esce un film dove logica o spiegazione (in conferenza stampa Abatantuono e Milo hanno concordato sul taglio "un po' kafkiano") lasciano il passo alla voglia di divertire di una commedia retta quasi completamente da un Abatantuono pacato, ironico e riflessivo. Il suo solito approccio attoriale però poco si sposa con il contesto o la narrazione che dir si voglia, e gli altri protagonisti, e vien fuori un po' troppo nei vari episodi clou la tendenza alla farsa e al grottesco.

"Il nemico è dietro l'angolo, tutti sono amici ma i nemici sono tanti fuori dalla famiglia e a volte, ma non è il mio caso personale, nella famiglia - dice Abatantuono rispondendo alle domande -. Purtroppo c'è tanta cattiveria perlomeno nel lavoro, tanti sono rancorosi ed è un girotondo che vale per tutti". "Io interpreto una persona sensibile che non si accorge o non vuole accorgersi di quelli che lo circondano e quando lo fa diventa un po' giustiziere della notte. Ma rimane il realismo. Forse è una proiezione del protagonista che pensa alla sua vita come ritiene anche Sandra".

"Quando incontro un cattivo - spiega lei - cerco di vederlo quando era bambino, quando era ancora buono. Io certo nel film sono una mamma cattiva, egoista e che usa Enzo per i suoi interessi". "Stronza", chiosa Diego.