È morto Zombie Boy, il dolore di Lady Gaga

È morto Zombie Boy, al secolo Rick Genest, e il dolore di Lady Gaga sui social diventa virale. Il modello canadese si è suicidato a soli 32 anni. Era noto perché tra i più tatuati al mondo.

A colpire l'immaginario dei fans di Zombie Boy e della stessa Lady Gaga è stato l'ultimo post del modello sul suo profilo Instagram ufficiale.

Ecco una traduzione

o Damballa

ecco che ululiamo sopra le stelle

noi anima gettiamo giù il pozzo di pietra

come il fuoco tra due destini

della maggior parte dei rettili meno drastici

ogni respiro taglia il ghiaccio mentre la carne viene pesata

di fronte alle vecchie e strette porte della morte

dove audace e spudorato ultima cassa riti

attenti al nostro desiderio di pazzia

profondo da noi

le nostre preghiere ci siamo baciati

così severo e freddo

su gusci di metallo

rilasciare al chiaro di luna - Zombie Boy

Sul profilo Twitter di Lady Gaga è comparso questo post



The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB