Premio Bianca D'Aponte, scelte 10 finaliste. Madrina Simona Molinari

Sono dieci, provenienti da tutta Italia, le cantautrici che si contenderanno la vittoria della 14a edizione del Premio Bianca d'Aponte, il contest riservato alla canzone d'autrice.

Si tratta di:

Argento da Brindisi con il brano “Goccia”;

Roberta De Gaetano da Messina con “Va tutto benissimo”;

Francesca Incudine da Enna con “Quantu stiddi”;

Irene da Napoli con “Call center”;

Kim da Padova con “Un cane e una moglie”;

Meezy da Foggia con “Temporale”;

Giulia Pratelli da Pisa con “Non ti preoccupare”;

Chiara Raggi da Rimini con “Lacrimometro”;

Chiara Ragnini da Genova con “Un angolo buio”;

Elisa Raho da Roma con “Bello”.

Due saranno i riconoscimenti principali del contest, le cui finali si terranno ad Aversa il 26 e il 27 ottobre 2018. Uno è il Premio Bianca d’Aponte, che porta il nome della cantautrice prematuramente scomparsa a 23 anni alla quale il festival, organizzato ogni anno dal papà Gaetano, è dedicato. L'altro è il premio della critica, dedicato a Fausto Mesolella, storico direttore artistico della manifestazione scomparso lo scorso anno e sostituito da pochi mesi da Ferruccio Spinetti. Una successione che appare quasi naturale vista la stretta collaborazione fra i due artisti, negli Avion Travel e non solo, oltre che per la fraterna amicizia. Anche quest’anno in palio un tour di otto concerti che potrà essere realizzato grazie a NuovoImaie (progetto finanziato con i fondi dell’art.7 L. 93/92).

In veste di madrina di questa edizione ci sarà Simona Molinari, che salirà sul palco anche per interpretare un brano di Bianca d'Aponte. Previsti anche altri ospiti musicali.