Venezia: Lucky Red e Anac, sala e web è spaccatura

La polemica sull'uscita in contemporanea sala - streaming web, day and date release, nel caso specifico ma non isolato di Sulla mia pelle di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi ad interpretare le sofferenze dell'ultima tragica settimana di vita di Stefano Cucchi, film che apre la competitiva sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia (e poi il 12 settembre su Netflix e distribuzione Lucky Red) e l'apertura del direttore del festival Alberto Barbera al cinema ovunque si trovi (ossia anche quello delle piattaforme), diventa un fronte aperto e non destinato a chiudersi a breve.

Il 27 luglio le associazioni della categoria esercenti Anem (multiplex) e Anec (cinema) avevano protestato senza mezzi termini contro la selezione di Barbera che in merito al grande spazio dato dal festival (29 agosto-8 settembre) ai film Netflix (5 più un documentario) e Amazon aveva distinto nettamente da quanto accade oltralpe, dove una legge impone le cosiddette 'finestre' di uscita (36 mesi) oltre alla distribuzione in sala.

Il tema è delicato, oltre che epocale nel senso letterale del termine, e tocca tanti aspetti.

Le presidenze della Fice - Federazione Italiana Cinema d'Essai, dell'Anac - Associazione Nazionale Autori Cinematografici, e dell'Acec - Associazione Cattolica Esercenti Cinema lanciano l'allarme: "A Venezia in concorso ben 3 film - 22 July di Paul Greengrass, Roma di Alfonso Cuaron (forse, non è sicuro, sembra in Usa e Messico), The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen, ndr - rischiano di non uscire in sala, una decisione controversa e inopportuna".

Mentre Andrea Occhipinti di Lucky Red è intervenuto da produttore di Sulla mia pelle, con Cinemaundici, "disponibile su Netflix in 190 paesi, oltre al nostro. È un fatto straordinario che la storia di Stefano Cucchi possa essere raccontata in tutto il mondo e che quindi questo nostro film, così importante per le sue qualità cinematografiche e per l'argomento trattato, abbia un pubblico potenziale così vasto.

Siamo molto felici che Sulla mia pelle sia stato scelto da Alberto Barbera per aprire Orizzonti e che Netflix lo abbia acquistato". E poi da distributore aggiunge: "Pensiamo che proporre agli esercenti la programmazione in contemporanea del film nelle sale, come avviene con tanti contenuti alternativi che poi hanno il loro sfruttamento su altre piattaforme, sia un'opportunità. Non è quindi un'imposizione ma una libera scelta. Un'opportunità di dare al pubblico la possibilità di vedere il film anche sul grande schermo. Questa non è una 'fuga in avanti'. Noi crediamo da sempre nella centralità e nel futuro della sala cinematografica. Ognuno sarà quindi libero di scegliere se programmarlo o no. Stiamo sondando l'interesse dell'esercizio per valutare le modalità migliori di programmazione e decideremo di conseguenza. L'ultima cosa che vogliamo è penalizzare il rapporto tra il pubblico e la sala".

Secondo quanto si apprende l'uscita contemporanea dovrebbe essere un evento, il 12 e dintorni, salvo poi successo di tenuta in sala, magari con il contributo di Alessandro Borghi "disponibile ad accompagnare il film nei cinema, per stimolare un dibattito importante sull'episodio che tutti conosciamo". Di ben altro avviso Fice, Anac e Acec: "Di fatto uno dei due festival cinematografici più prestigiosi al mondo, in assoluta controtendenza con quanto deciso per la Palma dal direttore del festival di Cannes, potrebbe assegnare il Leone D'Oro o la Coppa Volpi ad opere che non saranno mai visibili sul grande schermo.

Fice, Anac e Acec sono convinte che alla base stessa della Mostra ci sia ancora l'idea di fruizione in sala delle opere presentate in concorso, ma anche nel rispetto della libertà dello spettatore che per vedere uno o più film premiati avrebbe altrimenti come unica scelta la sottoscrizione dell'abbonamento alla piattaforma che ne abbia la visione esclusiva.

Paradossalmente la Mostra diventerebbe promotore indiretto e inconsapevole di un unico diffusore". "Pur rispettando la decisione presa", concludono le tre associazioni "invitiamo il direttore Barbera ad una riflessione comune con gli esercenti e gli autori affinché tale decisione sia riconsiderata a partire dal prossimo anno".