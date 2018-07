Trascinante Zaslavsky a Orbetello Piano Festival

Nel cortile piazza d'arme della Torre delle Saline, struttura senese del XV secolo ampliata a forte da Filippo II nel seicento, durante la dominazione spagnola di Orbetello e dell'Argentario, le note intime e sentimentali, l'atmosfera riflessiva dell'Intermezzo op. 117 di Brahms col suo andamento di canzone e echi schumaniani finisce e scoppiano molto calorosi gli applausi, le grida di ''Bravo!'' per Roman Zaslavsky che, con questo bis, ha concluso il suo recital per l'Orbetello Piano Festival che, negli anni, grazie all'impegno e perseveranza del suo direttore artistico Giuliano Adorno, ha raggiunto un'alta qualità e è diventato una manifestazione di successo.

Aperto il 13 luglio con un concerto sinfonico in piazza a Orbetello con lo stesso Adorno e Michelle Candotti al pianoforte e Stephan Fraas sul podio dell'Orchestra Città di Grosseto e l'esecuzione in prima assoluta di un nuovo poema sinfonico di Francesco Iannitti Piromallo dedicato alla Laguna di Orbetello, assieme ai concerti per piano n. 1 di Listz e di Tchaikovsky, il Festival si chiuderà il 5 agosto con Luigi Carroccia che esegue Chopin e Rachmaninov alla Fattoria della Parrina, più una coda il giorno dopo a Orbetello con l'incontro con Elena Janeckzek, vincitrice dell'ultimo Premio Strega con ''La ragazza con la valigia'', in uno scambio con Capalbio Libri che ospiterà invece il primo agosto il concerto di Robertas Lozinskis. Tra questi appuntamenti da segnalare ancora il 3 agosto a Torre delle Saline il recital Chiaro di Luna di Mariangela Vacatello, uno dei nuovi nomi italani di gran qualità e personalità, in veloce ascesa internazionale.

Roman Zaslavsky, israeliano di origine russa che vive in Germania ed è professore di pianoforte all'Università musicale di Vienna, arrivato alla scena internazionale dopo la vittoria all'importante concorso spagnolo Jose Iturbi, ha il dono di saper unire l'impeto virtuosistico e la capacità di andare in profondità. Ha aperto la serata con 'Arabesque' di Schumann con un bell'equilibrio tra esuberanza e riflessione, cui sono seguiti i 12 studi sinfonici op. 13 meditazione e scavo, ricchi di colpi di scena, di variazioni di ritmo e melodia, con un gioco scintillante tra impeto e chiaroscuri meditativi, sino all'ultimo pezzo che sembra quasi essere preludio al virtuosismo del Liszt dei due sonetti di Petrarca degli Années de Pèlerinage, chiusi da Apres una lecture de Dante dalla forza quasi visiva nel trasportare attraverso le tre cantiche della Divina Commedia, giù a precipizio, poi come una sosta sospesa, quindi l'ascensione sino alla temperie del cospetto di Dio e il silenzio finale improvviso 'a riveder le stelle'.