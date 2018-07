Giffoni: 27 luglio con Siani, Ultimo e Hotel Transylvania 3

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 26 LUG - L'anteprima di Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa di Genndy Tartakovsky (nelle sale italiane dal 22 agosto), con il principe dei vampiri che porta la famiglia in crociera, è fra gli eventi più attesi domani 27 luglio al Giffoni Film Festival. Tra i protagonisti degli incontri con i ragazzi, ci sono Alessandro Siani, che ha da poco prodotto 'La fuitina sbagliata' l'esordio al cinema (in uscita in autunno) del duo comico i Soldi Spicci; Gianmarco Tognazzi, che ha da poco finito le riprese di Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno; la giovane attrice Ludovica Coscione (Non dirlo al mio capo), e il trionfatore fra le Nuove proposte a Sanremo, Ultimo che sarà anche al centro, insieme a Lorenzo Baglioni dell'evento live in serata, Giffoni Music Concept. Per le masterclass arriveranno inoltre, fra gli altri, Donato Carrisi, l'autore di bestseller, reduce dal successo del suo primo film da regista La ragazza nella nebbia; Dario Albertini, che ha diretto Manuel, una delle opere prime più interessanti della stagione, e la conduttrice televisiva Diletta Leotta. Per la sezione Aqua Movies In 4k, con i film che raccontano da prospettive diverse il tema al centro di quest'edizione, l'acqua, sarà possibile vedere il fantasy Leone d'oro 2017 La Forma Dell'acqua - The Shape Of Water di Guillermo Del Toro.