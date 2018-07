Giffoni: il programma di domenica 22 da 44 gatti a Frank Matano22

(ANSA) GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 21 LUG - La commedia con l'irriverente stella della comicità usa, Amy Schumer, Come ti divento bella! di Abby Kohn e Marc Silverstein, nella quale ci si ribella alla dittatura dell'immagine, è l'attesa anteprima cinematografica di domani 22 luglio al Giffoni Film Festival.

Debutta inoltre come evento speciale '44 gatti', la nuova serie animata creata dalla Rainbow del papà delle Winx, Iginio Straffi. Negli incontri con i ragazzi, saranno protagonisti Frank Matano; la coppia di attrici Francesca Chillemi e Diana del Bufalo, compagne di set nella serie Che Dio ci aiuti, di cui si sta girando la quinta serie; Francesco Scianna, che è stato recentemente fra gli interpreti della seconda stagione di La mafia uccide solo d'estate e Brando De Sica, che presenta il suo corto 'Aria' sui malati di asma. Per le masterclass arriveranno fa gli altri, Luca Barbarossa, protagonista anche in serata nell'evento di musica live insieme a Mirkoeilcane, vincitore del premio Mia Martini fra le nuove proposte all'ultimo Festival di Sanremo; Paolo Liguori, direttore del tgCom e Andrea Viliani direttore del Museo Madre di Napoli.