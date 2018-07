Giffoni: arrivano Gli incredibili 2 e Ermal Meta

GIFFONI- La proiezione speciale del sequel della famiglia di supereroi di casa Pixar, Gli incredibili 2 di Brad Bird (in arrivo in sala il 19 settembre) è uno degli eventi principali del secondo giorno della 48/a edizione del Giffoni Film festival. Tra i protagonisti anche il vincitore di Sanremo (in coppia con Fabrizio Moro, anche lui ospite di questa edizione) Ermal Meta, per una masterclass e la serata di musica live insieme a Eva Pevarello. Parlerà con i ragazzi anche Ferzan Ozpetek, di cui verrà anche proiettato l'ultimo film, Napoli velata per Masterclass Classic. Sempre per le masterclass arriveranno Anna Valle, Il trio Medusa e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. Il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani animerà una Masterclass Green, per la quale verrà anche proposto il documentario Earth - un giorno straordinario di Richard Dale, Peter Webber, Lixin Fan in collaborazione con SKY - un mare da salvare. Negli incontri con il pubblico si potranno conoscere meglio due attori emergenti: Cristiano Caccamo, lanciato da serie come Che dio Ci aiuti e Mariasole Pollio, diventata famosa come vlogger.(ANSA).