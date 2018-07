Tv: primo promo Portobello con Clerici, stiamo arrivando

"State cercando la vostra anima gemella? Avete un'invenzione davvero geniale? Volete ritrovare un persona che non vedete da tanto tempo? Cercate o vendete qualcosa di unico? Avete un talento che può essere utile agli altri?". Come avete capito, torna Portobello. Antonella Clerici si presenta circondata da pappagallini su asticelle di legno, in un promo che annuncia il ritorno in tv dal 27 ottobre su Rai1.

In sottofondo le note della storica sigla di apertura, scritta e suonata Lino Patruno. Lo storico 'mercatino tv' si riaffaccia con video che annuncia ufficialmente il ritorno del programma che fu dell'amato Enzo Tortora (morto il 18 maggio 1988, a 59 anni, e simbolo della personificazione dell'errore giudiziario italiano ndr.), nel trentennale della sua morte e nel novantesimo della sua nascita. E' poi la Clerici a proporre nel promo, le inserzioni a chi è intenzionato a partecipare, telefonando allo 0236565621.

Alle spalle della conduttrice, che nel promo indossa una camicetta fantasia, quattro pappagalli cercano di richiamare 'in coro' la sua attenzione: "Ma sì un attimo, adesso vengo subito! Come avete capito torna Portobello".

Il video è visibile sulla pagina ufficiale twitter di Rai1 e della conduttrice. Ma è anche stato creato l'hashtag #portobello #stiamo arrivando. All'apice del successo la trasmissione di Tortora raggiunse i 28 milioni di telespettatori.