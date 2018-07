Cinema: box office Usa, Hotel Transylvania 3

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa" domina il botteghino Usa con 44,1 milioni di dollari nel primo weekend di uscita, lasciando alle sue spalle, in terza posizione, il thriller di Dwayne Johnson, "Skyscaper", che porta a casa solo 25,5 milioni di dollari a fronte di un costo di produzione di 125 milioni di dollari. Il secondo posto è andato a "Ant-Man and the Wasp", che guadagna ulteriori 28,8 milioni nel suo secondo fine settimana, in calo del 62% rispetto alla scorsa settimana, per un totale di oltre 132 milioni di dollari.

(ANSA).