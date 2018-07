Rock energico e maturo, Morissette entusiasma Roma

Nel suo faticoso percorso verso la maturità, Alanis Morissette è tornata in Italia con l'evidente voglia di lasciarsi alle spalle il passato: ieri sera ha suonato a Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, per il Roma Summer Fest, accolta da un sold out e da un pubblico, molto al femminile, entusiasta e preparatissimo che si è meritato, in apertura del bis, un omaggio da parte del tastierista che ha suonato "Arrivederci Roma". Oggi sarà a Pistoia e il 25 a Milano. Nonostante 60 milioni di copie vendute, i Grammy Award, Alanis ha alle spalle una vita piena di eventi che possono portare al disastro. Un debutto da enfant prodige, traumi infantili, una lunga storia di gravi disordini alimentari, storie d'amore finite malissimo che hanno nutrito la sua musica ma al tempo stesso l'hanno portata sull'orlo del baratro. Un talento fuori dal comune poggiato su basi fragilissime e alimentato da un potente spirito di sopravvivenza. Nel 1995, a 21 anni, stupì il mondo con il suo esordio, quel "Jagged Little Pill", pubblicato dall'etichetta di cui era co fondatrice Madonna, che ha venduto 30 milioni di copie e l'ha fatta subito diventare la star femminile dell'"alt rock" degli anni '90. Pochi anni sul tetto del mondo, con una meritata fama di performer super energetica (allora con lei la batteria la suonava Taylor Hawkins, oggi con i Foo Fighters di Dave Grohl, stasera c'era Victor Indrizzo, un super session man) e poi l'inizio di un percorso pieno di alti e bassi, con un'evidente difficoltà a soddisfare le aspettative. Oggi la Morissette di anni ne ha 44 e, dopo sei anni di assenza, sta per pubblicare un nuovo album. I tratti distintivi della sua musica e della sua personalità sono sempre stati l'energia e l'assoluta sincerità con cui, senza troppe mediazioni, mette la sua vita nelle canzoni. Come ha sempre fatto, sul palco si fa accompagnare da una band solida, rodata, attenta a seguire le dinamiche emotive del concerto e dell'interprete. Allegra, in forma, capelli corti (i tempi dell'acconciatura hippy fino ai piedi sono ormai lontani), si è lanciata in un concerto antologico, proposto da un'artista che sembra finalmente aver fatto i conti con il passato e accolto da un pubblico appassionato che evidentemente non ha mai smesso di amarla. L'energia che porta sul palco sembra quasi un messaggio di rassicurazione nei confronti dei fan ma anche di se stessa quasi avesse bisogno del contatto del pubblico per affrontare l'impegno dell'uscita di un album dopo un lungo silenzio discografico. Il nucleo portante della scaletta è basato sui suoi classici, soprattutto quelli di "Jagged Little Pill" : "All I Really Want", "Forgiven", "Hand In My Pocket", "Ironic", "Wake Up", l'ovviamente attesissima "You Oughta Know" e "Thank U" (da "Supposed Former Infatuation Junkie"), una delle più belle canzoni degli anni '90. Ad aprire la serata Francesca Michielin, una ragazza, impegnata nel "2640 Tour" che ha intrapreso un percorso di crescita e che da confronti come questo non può che trarre preziosi insegnamenti.(ANSA).