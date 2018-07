Bungaro interpreta 'Passione', al via da Napoli tour estivo - VIDEO

Partirà il 13 luglio da Napoli il tour estivo di Tony Bungaro che ha omaggiato la tradizione partenopea interpretando la celebre 'Passione' di Libero Bovio nel suo ultimo album 'Maredentro live'.

“Ho scelto 'Passione', una canzone meravigliosa che mi lega non solo alla città di Napoli dalla quale riparte questo tour ma anche alla mia infanzia, per compiere un viaggio immaginario tra le ballate inglesi e la chansonne francese", racconta il cantautore di origine pugliese. "È il privilegio che talvolta mi concedo, nuotare con le mie canzoni e quelle degli altri. Maredentro è il racconto di questa navigazione che è cominciata 25 anni fa", aggiunge l'artista che quest'anno a Sanremo ha presentato in gara con Ornella Vanoni e Pacifico la raffinata 'Imparare ad amarsi' (Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione, il Baglioni D’Oro per la miglior canzone, secondo i cantanti in gara; Premio AFI 2018, dall'Associazione Fonografici Italiani).

Maredentro Il Viaggio vede protagonisti sul palco con Bungaro (chitarra e voce) anche Gabriela Ungureanu (violoncello), Armand Priftulli (viola e violino), Antonio de Luise (contrabbasso), Marco Pacassoni (vibrafono, percussioni e batteria) e Antonio Fresa (pianoforte).

Il giro di concerti ha attraversato tutta l’Italia, partendo da Bologna e passando per Sassari, Cagliari, Bari, Lecce, Parabita, Ferrara tra ripetuti applausi per ogni data, fino al grande successo dei concerti al Blue Note di Milano e all’Auditorium Parco della Musica. Ecco le prime date del tour estivo: 13 luglio a Napoli (Chiostro di San Lorenzo Maggiore), 14 luglio - Monte San Giusto - MC (Teatro di Paglia); 15 luglio – Grado - GO (Grado Festival); 17 luglio – Rovigo - RO (Tra Ville e Giardini); 22 luglio – Taranto (Locomotive Festival); 24 agosto – Fano – PU (Rocca Malatestiana); 25 agosto – Manfredonia – FG (Rotary); 26 agosto – Monopoli - BA (Masseria); 1 settembre – Comacchio - FE (Comacchio Festival).

