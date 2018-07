Carlo Vanzina: gli sarà dedicato l'Ischia Global Fest

Sarà dedicata a Carlo Vanzina la 16/a edizione dell'Ischia Global Film & Music festival che aveva attribuito il Legend Award nei giorni scorsi al regista 'Maestro della commedia'. Lo comunica l'Accademia Internazionale Arte Ischia di cui Vanzina era socio onorario: "Siamo vicini alla moglie Lisa, alle figlie Assia, Isotta e Virginie e al fratello Enrico nel ricordo dell'indimenticabile artista e gentiluomo. Il Legend Award con il quale lo onoriamo desidereremmo consegnarlo alla famiglia e ai suoi attori". L'isola verde ospiterà una rassegna dei successi dei Vanzina, firmati dal regista scomparso e dal fratello sceneggiatore Enrico, film che hanno raccontato, tra l'altro, da oltre 40 anni le vacanze degli italiani. Le proiezioni saranno gratuite nelle piazze di Casamicciola e Lacco Ameno, per una settimana a partire dal 15 luglio. Nel 2008 uscì nelle sale il film 'Un'estate al mare' di Carlo Vanzina con un episodio girato a Ischia.

Proprio per Ischia Global il regista scomparso aveva registrato il 22 aprile un video in cui, chioma imbiancata e cappello, il volto provato dalla malattia ma sorridente, testimonia il suo affetto per l'amico Pascal Vicedomini e per "il festival più bello", dove "si vedono tanti film, si incontrano tante persone interessanti, in luoghi fantastici".