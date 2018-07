Premio Strega: vince Helena Janeczek con 196 voti

Helena Janeczek con 196 voti per 'La ragazza con la Leica' (Guanda) vince il Premio Strega 2018. E' la prima volta che l'editore Guanda si aggiudica il più ambito riconoscimento letterario.

Al secondo posto Marco Balzano con 'Resto qui' (Einaudi) con 144 voti e al terzo Sandra Petrignani con 'La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg' (Neri Pozza) con 101 voti. Al quarto Carlo D'Amicis con 'Il gioco' (Mondadori) con 57 voti e al quinto Lia Levi con 'Questa sera è già domani' (Edizioni E/O) con 55 voti. A presiedere il seggio Paolo Cognetti, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega.

"Lo Strega premia un libro originale, una voce inconfondibile della letteratura e un'autrice che ha un'indiscutibile profilo letterario e premia anche una casa editrice che ha fortemente creduto fin dall'inizio nel romanzo di Helena Janeczek e ne ha visto crescere il consenso". Lo ha detto Luigi Brioschi, presidente Guanda (Gruppo Gems), la casa editrice che per la prima volta vince l'ambito riconoscimento letterario con 'La ragazza con la Leica' della Janeczek. "Per Guanda è un'emozione e con un libro di tale portata è anche una vittoria per lo Strega. Il libro di Helena racconta una vicenda che, nella situazione in cui viviamo, può parlare ai lettori di oggi" ha sottolineato Brioschi. E anche per il Gruppo Gems, da quando si è costituito, è la prima vittoria del Premio Strega. Stefano Mauri, presidente e ad del Gruppo Gems dice con una battuta: "Sono contento per lo Strega, che ha conferito questo riconoscimento".