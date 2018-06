Consiglio di Stato: via libera a direttori stranieri dei musei

Il Consiglio di Stato dice sì ai direttori stranieri nei musei. L'Adunanza plenaria ha accolto infatti il ricorso in appello del Mibact e "per l'effetto", in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto integralmente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma. Maiorca Strozzi aveva fatto ricorso contro la nomina di Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale e di Martina Bagnoli a Direttore della Galleria Estense di Modena. Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso.

Con la sentenza n. 9/2018, depositata oggi, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha dunque definitivamente deciso la questione della nomina di un cittadino non italiano, ma di Stato appartenente all'Unione europea, a direttore di un museo italiano (nel caso specifico si trattava appunto di un cittadino austriaco, nominato Direttore del Palazzo Ducale di Mantova).

"Il Tar del Lazio - si legge in un comunicato del Segretariato generale della Giustizia amministrativa - aveva inizialmente accolto il ricorso proposto da una dirigente di nazionalità italiana del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e aveva annullato gli atti di nomina, osservando che la normativa vigente non consente di attribuire a cittadini stranieri alcun incarico di livello dirigenziale. A seguito di una rimessione da parte della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, la questione è stata definitivamente risolta dall'Adunanza Plenaria, che, con la sentenza depositata oggi, riforma quella di primo grado". La sentenza in particolare stabilisce che "la normativa UE (articolo 45 del Trattato di Roma) non consente di escludere un cittadino dell'Unione europea da una selezione pubblica, a meno che non si tratti di una posizione caratterizzata dall'esercizio esclusivo o prevalente di poteri autoritativi (es. Magistrati, Militari, Forze di Polizia)". Nella sentenza si afferma anche che "il DPCM n. 174 del 1994 (il quale vieta in effetti di attribuire ai cittadini UE qualunque posto dirigenziale, anche se di contenuto meramente gestionale) risulta in contrasto con il diritto dell'Unione europea e non può quindi essere applicato dal Giudice nazionale". La scelta di un cittadino UE "non incide ovviamente - si legge nel comunicato - sul complesso delle norme vigenti poste a tutela del patrimonio storico-artistico".