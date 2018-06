Edoardo Vianello, 80 anni del re dei tormentoni

Con un concerto nel giorno della nascita, il 24 giugno, in piazza del Campidoglio, una delle più belle terrazze della sua amata Roma, Edoardo Vianello festeggia 80 anni.

In circa 60 anni di carriera, voce dell'estate per antonomasia con i suoi inossidabili tormentoni, Vianello ha fatto ballare e divertire più generazioni con successi come 'Abbronzatissima', 'I Watussi', 'Pinne Fucile Occhiali', 'Sei diventata nera', 'Stessa spiaggia, stesso mare'.

I Vianella ancora insieme sul palco oltre 30 anni dopo (VIDEO)