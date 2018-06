Targhe Tenco, tra i finalisti prima ammesso poi escluso Mauro Ermanno Giovanardi

Mauro Ermanno Giovanardi con il disco La mia Generazione non è tra i finalisti delle Targhe Tenco 2018. E' lo stesso Direttivo del Club Tenco a comunicare l'errore dopo aver annunciato il suo nome tra i finalisti.

L'eliminazione è stata necessaria perché l'album di Giovanardi, si legge in una nota, "è un disco di cover e non di canzoni proprie dell'artista, tranne Nera signora dei La Crus e che dunque non può rientrare nella sezione 1 (Disco Assoluto)".

Il Regolamento prevede infatti 6 sezioni: 1) per il migliore album in assoluto; 2) per il migliore album che sia prevalentemente in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia; 3) per il migliore esordiente come cantautore su album a lunga durata (dunque anche se è stato preceduto da ep o simili); 4) per il migliore album pubblicato da un interprete che nel disco canti in prevalenza canzoni non proprie; 5) per la miglior canzone singola (in qualunque lingua o dialetto, purché scritta da artisti italiani); 6) per il migliore album a progetto, realizzato con l'intervento di più artisti.

"Le sezioni 1-2-3 - precisa il comunicato - sono riservate espressamente a "cantautori": la prevalenza delle canzoni deve essere firmata almeno in parte da chi le interpreta, sia esso cantante singolo o gruppo.

L'album di Giovanardi non sarà sostituito da nessun altro disco perché nella sezione 1 (Disco Assoluto) tre album sono arrivati a pari merito: vi erano 7 finalisti, che ora, dunque, passeranno ad essere 6". "La Commissione intende anche sottolineare che Mauro Ermanno Giovanardi con il disco "La mia generazione" nella sezione "Miglior Interprete" - la giusta categoria in cui avrebbe dovuto concorrere l'album di Giovanardi - non ha ottenuto sufficienti voti e dunque non può essere incluso nella cinquina dei finalisti della sezione "Miglior interprete".

I finalisti per il Miglior Album sono dunque: Filippo Andreani (Il secondo tempo); Alessio Bonomo (La musica non esiste); Ermal Meta (Non abbiamo armi); Mirkoeilcane (Secondo me); Motta (Vivere o morire) e The Zen Circus (Il fuoco in una stanza).