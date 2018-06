Raffaella Carrà, la regina della tv compie 75 anni

Raffaella Carrà compie 75 anni. Vera e propria icona, la Raffa nazionale è nata il 18 giugno 1943.

Caschetto biondo targato Vergottini e diventato un vero e proprio simbolo, sensualita' naturale, caparbieta', duro lavoro, massima professionalita': sono questi gli ingredienti vincenti che faranno della Carra' un personaggio unico e inimitabile. Capace di reinventarsi, con coraggio e curiosita', ma anche di commuoversi ed empatizzare con il pubblico, Raffaella e' riuscita a tenere testa a mostri sacri della tv come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Paolo Panelli e Alighiero Noschese.

E a giocare alla pari con una star del calibro di Mina (nell'indimenticabile Milleluci) non solo grazie al Tuca Tuca o ai costumi attillati e candidamente sexy indossati mentre si scatenava nella hit 'Rumore' o intonava 'Come e' bello far l'amore da Trieste in giu''. La Carra' e' quella che ancheggia e volteggia sorridente ma sensuale in Canzonissima, ma e' anche quella che veste i panni di Maga Maghella e duetta teneramente con Topo Gigio, o che si immedesima con la gente comune in Carramba.