Fiorello chiude su Radio Deejay, 'ora Rai1'

"Se ci sarà una nuova avventura in tv, sarà su Rai1 a novembre per quattro puntate. Dopo la pausa natalizia, a gennaio potremmo riprendere questa trasmissione su Radio Deejay": Fiorello annuncia i suoi progetti chiudendo l'ultima puntata del suo varietà radiofonico 'Il Rosario della Sera'.

Dopo circa quattro mesi, lo showman traccia un bilancio positivo della nuova trasmissione, scritta con gli autori Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia, che per lui ha rappresentato un laboratorio creativo nel quale testare idee, gag e personaggi nuovi. Secondo quanto si apprende, anche gli ascolti hanno premiato Il Rosario della Sera con un incremento significativo sulla media della fascia oraria del programma, in onda dalle 19 alle 20.



Dalle tante trovate musicali ideate insieme al maestro Enrico Cremonesi a rubriche divertenti come 'Italia no talent' o il 'Momento Lexotan', Fiorello ha intrattenuto gli ascoltatori anche con qualche incursione nella politica e nell'attualità. In 'Casa Matteo', da una fantomatica emittente televisiva toscana Tele Impruneta, esilaranti le televendite del finto Matteo Renzi coadiuvato dalla moglie Agnese come assistente. Ricca la galleria di personaggi protagonisti di riuscite parodie: dal premier incaricato Cottarelli al nuovo primo ministro Giuseppe Conte, passando dal senatore leghista nero Iwobi. Spalla comica femminile di Fiorello, come ai tempi di Viva Radio2 e di Edicola Fiore, Gabriella Germani, con le sue tante voci: da Giorgia Meloni ad Angela Merkel, da Serena Dandini a Barbara D'Urso, e le new entry Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, ed Elisa Isoardi, 'first lega'.