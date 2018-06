Grande Fratello, Gina Lollobrigida super ospite della finalissima

Sarà Gina Lollobrigida la guest star della finalissima di Grande Fratello 15, in onda il 4 giugno in prime time su Canale 5.

Leggenda del cinema italiano e internazionale, icona di bellezza e femminilità, l’attrice entrerà nella Casa di Grande Fratello per fare una sorpresa ai finalisti e dare loro alcuni consigli.



A contendersi il titolo di vincitore di questa quindicesima edizione del reality, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, sono rimasti: Lucia, Simone, Matteo, Alessia, e chi supererà il televoto in corso – che decreta l’ultimo finalista – tra Alberto e Veronica. In palio un montepremi da 100.000 euro.

La serata sarà all’insegna delle sorprese. Non mancheranno trappole e momenti divertenti. Si partirà con una sigla inedita che coinvolgerà la conduttrice e tutta la famiglia di Grande Fratello.