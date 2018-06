'Mrs. Robinson' di Simon & Garfunkel compie 50 anni. Il 45 giri, pubblicato nel '68, si piazzò al numero uno della Billboard Hot 100, la principale classifica Usa dell'industria musicale.

Da quel momento la canzone sarebbe rimasta in vetta per tre settimane e in classifica per 13.

Il brano era già comparso nella colonna sonora del film di Mike Nichols "The Graduate" ("Il Laureato"), uscito nelle sale cinematografiche nel 1967.