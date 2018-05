Tv: apocalisse arriva dal cielo- The Rain 2 nel 2019

L'apocalisse arriva dal cielo: la pioggia sta tornando. Netflix conferma il rinnovo per una seconda stagione di The Rain, la prima serie originale danese.

Creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo, lo show - che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo, in particolare in Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti e Danimarca - vedrà l'inizio delle riprese alla fine di quest'anno e sarà disponibile sul colosso streaming in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo nel 2019.

Sei anni dopo che un virus letale portato dall'acqua ha quasi sterminato gli abitanti della Scandinavia, due fratelli, Simone e Rasmus, abbandonano la sicurezza del loro bunker per approdare in un mondo dove la civiltà è stata annientata.

Kelly Luegenbiehl, Netflix Vice President of International Originals, commenta: "Sono entusiasta perché riuniremo il cast talentuoso e i geniali creatori di The Rain per una seconda stagione. La serie parla principalmente di umanità e, grazie ai temi universali che affronta, ogni spettatore vi si identifica facilmente. Il successo mondiale della prima stagione è un'ulteriore conferma: storie forti come questa oltrepassano i confini nazionali".

Jannik Tai Mosholt, scrittore e co-creatore di The Rain, ha affermato: "Siamo grati per il successo della serie e per l'incredibile risposta da parte del pubblico. Non potremmo essere più felici di avere la possibilità di realizzare una seconda stagione. Abbiamo ancora molte storie da raccontare sui nostri personaggi e tanti elementi da esplorare nell'universo narrativo della serie, non vediamo l'ora che tutti possano vederla".

Peter Bose, Partner di Miso Film, dichiara: «La risposta del pubblico nei confronti della serie è stata fantastica e siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con Netflix sulla seconda stagione di The Rain".

The Rain è creata da Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (Il grande orso, Beyond Beyond) e Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short).

Tra i membri del cast Alba August (Reliance, Jordskott e Unga Astrid), Mikkel Boe F›lsgaard (Royal Affair, Il Testamento), Lucas Lynggaard T›nnesen (Tidsrejen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, Alta fedeltà), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (Il Testamento, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty - Il Colpevole, The Man), Lukas L›kken (One-Two-Three Now!) e Johannes Kuhnke (Force Majeure).