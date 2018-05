Roth, felice di essere in Meridiani e Pleiade

(ANSA) - ROMA - Non ha ricevuto il Nobel per la Letteratura che avrebbe meritato, ma "era felice" di essere entrato nei Meridiani Mondadori e nella Pleiade francese, Philip Roth, morto il 23 maggio a 85 anni. Lo racconta all'ANSA l'americanista Elena Mortara, profonda conoscitrice della letteratura ebraico-americana, che ha incontrato l'autore di 'Pastorale americana' a dicembre 2017 e ha curato il primo dei tre volumi e l'introduzione generale dei Meridiani Mondadori dedicati a Roth.

"Ho incontrato Roth a fine dicembre 2017, stava bene ed era molto contento dell'uscita del Meridiano, definito nella dedica per me 'splendido' e del volume della Pleiade, di cui ha fatto in tempo a vedere l'uscita" racconta la Mortara. "La perdita di Roth nell'anno in cui non verrà assegnato il Nobel per la Letteratura sancisce il fallimento del Premio. Si è capito che non c'era lucidità nell'assegnare questo riconoscimento e alla fine ad essere colpita non è la figura di quello che è stato il più grande scrittore americano, ma il premio stesso. E' molto simbolico" sottolinea la Mortara. Il primo volume dei Meridiani, uscito a ottobre 2017, comprende, in oltre 2000 pagine, 8 romanzi dagli esordi nel 1959 con 'Goodbye Colombus' fino al 1986 con l'innovativo 'La controvita' passando per 'Lamento di Portnoy', 'La mia vita di uomo', 'Zuckerman scatenato' e 'L'orgia di Praga'. Il secondo volume, a cura di Paolo Simonetti, uscirà a ottobre 2018 e il terzo, sempre a cura di Simonetti, con un saggio introduttivo di Alessandro Piperno, nella primavera del 2019. La Pleiade invece ha iniziato la pubblicazione delle opere di Roth con un primo volume con 4 romanzi.

"Già dal primo romanzo c'è l'America della minoranza ebraica che sta entrando nel mainstream americano. Tutto questo con un linguaggio di straordinaria forza. Nel primo Roth c'è già tutto e possiamo capire la nascita del personaggio di Nathan Zuckerman tra i più importanti e famosi della letteratura americana. Il volume ha una lunghissima introduzione su tutta l'opera di Roth" spiega l'americanista e comprende la bibliografia completa dei 50 anni di attività letteraria dello scrittore.(ANSA).