Tv: Giacobbo, per programma Rete4 lavoro su Giovanni XXIII

La storia lo ricorda come il papa che iniziò il Concilio Vaticano II, per i fedeli Angelo Giuseppe Roncalli, rimarrà sempre il "Papa buono". Roberto Giacobbo, dopo l'addio alla Rai è ufficialmente passato a Mediaset, rivela all'ANSA in una conversazione telefonica che una delle puntate del suo nuovo programma su Rete4, in onda in autunno, sarà dedicata a Giovanni XIII in quanto il 2018 è un anno per questo pontefice significativo per una serie di ricorrenze a lui legate (è il 60/o anniversario della sua elezione, avvenuta il 28 ottobre 1958, ed è morto il 3 giugno 1963).

Roberto Giacobbo dopo 15 anni in Rai come divulgatore scientifico e negli ultimi anni anche vicedirettore di Rai2, per il Biscione non solo ideerà e condurrà un nuovo programma di prima serata su Rete4 a partire dal prossimo autunno, ma avrà il ruolo di Head of Authorative Group and Contents Television Network del nuovo canale tematico gratuito "Focus" che ha debuttato il 17 maggio. La notizia è stata anticipata da Tv sorrisi e canzoni. Mediaset ha quindi diffuso una nota ufficiale dove ha reso noto l'ingresso di Giacobbo all'interno della propria squadra di conduttori, autori e direttori editoriali: "Mediaset accoglie con soddisfazione l'arrivo di un conduttore di qualità come Giacobbo a cui formula i migliori auguri di buon lavoro".

All'ANSA Giacobbo ha confermato che la sua scelta di lasciare la Rai "è stata una decisione ponderata. Personale da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2: nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi".

Ma il programma come si chiamerà che temi affronterete? "Non ha ancora un nome. Comunque, rimane è a metà strada tra Stargate e Voyager ma con un pizzico di tecnologia in più. Ci sarò io in video da solo, varie puntate in prima serata e uno spin off la domenica".

Ma in che giorno della settimana andrà in onda il prime time? "Non lo abbiamo deciso è in fase di work in progress. Mi porto dietro alcuni autori di Voyager, mentre i dipendenti Rai restano in azienda. Di puntata in puntata avrò accanto a me molti esperti e testimoni". Tipo? "esperti, di tempi scientifici, storici, premi nobel, e non solo vedremo".

Una puntata che ha girato o una località che è andato a visitare: "Sono stato in Cina".

Giacobbo classe 1961, inizia a lavorare come autore prima in radio e poi in televisione, firmando programmi come Mezzogiorno in famiglia, Misteri, La macchina del tempo. Nel 2000 la prima occasione come conduttore alla guida di Stargate - Linea di confine, in onda prima su Telemontecarlo e poi su La 7, e la consacrazione con quello che diventerà il contenitore scientifico di punta di Raidue: Voyager che Giacobbo firma e presenta su Raidue dal 2003. Nel 2009 è stato nominato vicedirettore di Raidue con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi. Al di là di alcuni detrattori il suo programma è stato per anni un pilastro della programmazione del secondo canale. L'ultima puntata è andata in onda il 12 febbraio 2018.