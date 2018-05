Cannes: un Totopalma in b/n e c'è anche Garrone

Viva il bianco e nero nell'epoca del virtuale! È bizzarro ma è così. Forse i due film più papabili per una vittoria in questa 71/ma edizione del Festival di Cannes sono infatti entrambi girati senza colore: SUMMER e COLD WAR.

Due grandi film, anche se per motivi diversi, ma che potrebbero entrare di diritto nel Palmares di questa edizione che riscatta, in quanto a qualità, quella precedente. Ma in un Totopalma, a due giorni dalla chiusura della manifestazione e mancando all'appello solo quattro film sui 21, si affacciano con forza oltre il nostro DOGMAN di Matteo Garrone (molto apprezzato nelle prime recensioni internazionali), LAZZARO FELICE della nostra Roarwacher, il cinese ASH IS PUREST WHITE, SHOPLIFTERS e, considerando anche il peso della politica sulle valutazioni delle giurie a Cannes, BLACKKKLANSMAN e il minimalista e poetico film di Jafar Panahi THREE FACES. Ultima considerazione. Quanto peserà su una giuria a maggioranza femminile e capitanata da Cate Blanchett la voglia di dare un premio a una regista donna (sono tre in corsa) nell'anno in cui sulla Croisette è piovuta, in più forme, iniziative e protesta femminile.

Partendo dai film in bianco e nero. SUMMER è una sorta di La la Land russo, molto pop-rock, che ti fa piombare nella Russia degli anni Ottanta, nell'epoca Breznev, quando la scena rock era solo agli inizi e veniva vista come pericolosa: una musica controrivoluzionaria, espressione dell'odiato Occidente capitalista. Dalla sua, oltre l'indubbia qualità, ha il fatto che il regista, Kirill Serebrennikov, non ben visto da Putin, è attualmente agli arresti domiciliari e non ha avuto il permesso di presentare il film. Potrebbe essere uno schiaffo allo Zar russo.

In COLD WAR di Pawel Pawlikowski (premio Oscar per Ida) si racconta invece un cerchio d'amore melò che parte dalla Polonia, tra le macerie della seconda Guerra mondiale, e lì ritorna a fine anni Sessanta. E questo attraversando Parigi, Berlino e Jugoslavia. Dentro una storia d'amore tra la bella popolana Zula e il musicista Wiktor. Un film, in rigoroso bianco e nero, pieno di musica, da quella folk polacca fino al jazz. Ancora amore in ASH IS PUREST WHITE di Jia Zhang-Ke, Leone d'oro a Venezia con 'Still Life'. Il regista ci porta nella Cina del 2001 dentro la cultura jianghu (quella della triade cinese), qui una giovane ex ballerina si innamora di un boss della mafia locale. Così, quando Bin si trova in un conflitto a fuoco, non manca di mettersi a sparare. Finirà in galera per cinque anni. E tutto questo per raccontare come la modernizzazione in Cina ha cambiato delinquenza e amore sporcandoli di cellulari e compromessi. In SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore'eda è di scena una famiglia criminal-solidale. Si tratta di quella di Osamu e compagna. Una famiglia, non politicamente corretta, che vive con piccoli furterelli nei grandi magazzini, ma sicuramente più solidale di quelle tradizionali.

BLACKKKLANSMAN di Spike Lee ha la forza politica di una divertente denuncia di come il razzismo sia più vivo che mai ("anche in Europa"dice il regista a Cannes), la presa in giro ripetuta di Donald Trump (chiamato più volte dal regista in conferenza stampa motherfucker) e il fatto che presenta un'inedita agghiacciante inedita scena vera della strage di Charlottesville della scorsa estate.

Per il nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, THREE FACES Faces, è poesia dentro un auto tra le montagne dell'Iran.

Il regista, censurato nel suo paese dove di fatto gli è vietato a fare film, a tre anni di distanza da 'Taxi Teheran' torna agli spazi angusti di un'automobile, gli unici possibili per girare in sicurezza, e racconta una storia ironica, forte, e che è una denuncia di quanto sia difficile fare cinema nel suo Paese.

Per gli italiani, infine, possibilità per entrambi i film in concorso. Anche se DOGMAN di Matteo Garrone è già per molti critici un assoluto capolavoro. The Guardian gli dà cinque stelle e parla di "straordinario racconto di un tolettatore di cani". E Hollywood Reporter non è da meno e lo vede "come di un'intensa esperienza visiva". Più moderato invece Screen nei complimenti a Garrone, ma un forte grazie al regista per la scoperta di un attore straordinario come Marcello Fonte. Una cosa questa condivisa anche da The Hollywood Reporter che parla "di superba interpretazione".

Anche LAZZARO FELICE di Alice Roarwacher ha buone chance. La favola della bontà che vince, tra Olmi, il De Sica di Miracolo a Milano e Taviani, è piaciuta molto alla stampa inglese e anche a molti critici francesi.