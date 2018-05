Avvenire compie 50 anni, 'un giornale per pensare'

Compie i "primi cinquant'anni", il quotidiano cattolico Avvenire, che da Milano ha dato il via alle iniziative che condurranno al 4 dicembre, giorno in cui nel 1968 uscì la prima edizione. Con lo sguardo al futuro, che passerà anche da un aggiornamento grafico, il direttore Marco Tarquinio ha sostenuto, in un incontro nella sede del giornale, a Milano, che occorre fornire "non un'informazione che assomiglia a chi lo compra ma che aiuta a pensare".

"Abbiamo il dovere di pensare lo strumento giornale - ha aggiunto - come uno strumento utile dentro la nostra società: non solo fornitore di notizie, ma anche di una visione armonica di un giorno nel mondo, da offrire a chi si fida di noi" Per l'anniversario è stato anche presentato il libro 'Voci del verbo Avvenire - I temi e le idee di un quotidiano cattolico 1968-2018', edito da Vita e Pensiero, che propone le riflessioni delle principali firme del quotidiano sulla politica, l'economia, la società, la scienza, la cultura e la fede, ed è curato dal giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri.