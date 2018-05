15 maggio, tra Valeria Golino e Han Solo

CANNES - Per quanto due registi della nuova generazione (il già premiato Stéphane Brizé e l'esordiente, per la Croisette, David Robert Mitchell) si sfidino in concorso, tutta l'attenzione mediatica è puntata domani sul debutto in grande stile di SOLO, il nuovo episodio dell'infinita saga di "Star Wars" che uscirà poi nei cinema di tutto il mondo il 23 maggio. Contro di lui combatte la nostra Valeria Golino, regista confermata nella selezione di Un Certain Regard.

- EN GUERRE di Stéphane Brizé con Vincent Lindon, Mélanie Rover e Jacques Borderie. IN CONCORSO. La fabbrica Perrin conosce i morsi della crisi come in tutto il mondo industriale.

Operai e sindacati hanno accettato pesanti sacrifici pur di garantire il lavoro e questo ha portato straordinari benefici aziendali. Ma non basta. La dirigenza decide di chiudere la fabbrica, straccia gli accordi e mette sulla strada più di mille dipendenti. La reazione non si farà attendere.

- UNDER THE SILVER LAKE di David Robert Mitchell con Andrew Garfield, Riley Keough e Topher Grace. IN CONCORSO. Sam ha 33 anni, vive a Los Angeles in cerca di un lavoro e del suo sogno da futura star. Ma quando un'enigmatica vicina scompare improvvisamente, Sam si lancia alla sua ricerca come Don Chisciotte. Sprofonderà negli abissi più neri della Città degli Angeli. Sarà questo film la vera scoperta della selezione 2018? - SOLO di Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke. FUORI CONCORSO. Il genio di George Lucas ha inciso nell'immaginario degli spettatori, fin dal primo episodio della saga, il personaggio di Han Solo, corridore delle galassie alla guida del suo Millennium Falcon. Adesso finalmente il pubblico saprà come è cominciata l'avventura, chi era il giovane Han, come ha conosciuto il co-pilota Chewbecca e il simpatico furfante Lando. Un'avventura da spettacolo.

- EUFORIA di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca.

UN CERTAIN REGARD. Storia di fratelli che più diversi non si potrebbe. Matteo è un arrembante imprenditore di successo; Ettore ha scelto di restare nel paesino dove sono nati e fa ancora il professore. Quando la vita li costringe a passare del tempo insieme, nonostante la diffidenza reciproca e l'insofferenza di Matteo, il peso dei ricordi e un'inattesa vicinanza mettono i due uomini uno di fronte all'altro.

- UN GRANDE VIAGGIO VERSO LA NOTTE di Bi Gan con Tang Wei e Huang Jue. UN CERTAIN REGARD. Un'altra storia di ritorno a casa.

A riscoprire il suo villaggio natale è Luo Hongwu che ricerca ancora la ragazza amata in gioventù e mai più ritrovata. E' un viaggio nel passato ma anche dentro se stessi. Il cinese Bi Gan è la probabile sorpresa di questa selezione di Cannes 2018.

- ALLA RICERCA DI INGMAR BERGMAN di Margarethe von Trotta.

CANNES CLASSICS. Quasi un dialogo a distanza tra due registi, due creatori di immaginari. A 100 anni dalla nascita del genio svedese cui Cannes tributa un omaggio in tre atti (un documentario svedese all'isola di Faro, una copia restaurata del "Settimo sigillo" e quest'ultimo lavoro), von Trotta scava nei suoi ricordi di spettatrice e si interroga sui grandi temi che Bergman ha affrontato in tutta la vita.

- AMIN di Philippe Faucon con Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Ouidad Elma. QUINZAINE DES REALISATEURS. Da quasi 10 anni Amin ha lasciato il Senegal per guadagnare in Francia i soldi necessari a garantire sua moglie e la sua famiglia che sono restati in Africa. La separazione è una dolorosa necessità. Ma quando un giorno Amin incontra la francese Gabrielle, è costretto a fare i conti con il suo passato e la donna che ha sposato e lasciato a casa.

- EL MOTOARREBATADOR di Agustin Toscano con Sergio Prina, Mirella Pascual, Liliana Juarez. QUINZAINE DES REALISATEURS.

Ladro di motorette, Sergio un giorno aggredisce anche una anziana donna per rubarle il portafoglio. Quando si pente forse è però troppo tardi. - CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria con Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno. QUINZAINE DES REALISATEURS. La storia d'amore di due donne gitane in una società antica e tribale in cui l'omosessualità resta una colpa da cancellare col sangue. Opera prima.

- FUGA di Agnieszka Smoczynska con Gabriela Muskala, Lukasz Simlat, Malgorzata Buczkowska. SEMAINE DE LA CRITIQUE. Rimasta senza memoria per un trauma, una donna, madre e casalinga è costretta a riscrivere la sua vita nella nebbia del passato.

