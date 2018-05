Cannes: 14 maggio, il ritorno di Lars von Trier

La seconda settimana del festival si apre all'insegna del cinema d'autore con due registi da sempre affezionati della Croisette. Ma la star del giorno sta fuori concorso ed è il sempre chiacchierato Lars von Trier, cacciato dal festival alla sua ultima apparizione e adesso perdonato.

- BLANKKKLANSMAN di Spike Lee con John David Washington, Laura Harrier, Adam Driver. IN CONCORSO. Ufficiale di polizia afro-americano in Colorado, Ron Stallworth fa di tutto per ostentare i suoi sentimenti razzisti. Tanto da entrare nel Ku Klux Klan locale assumendo un ruolo carismatico. In realtà è un infiltrato che cerca le prove per incastrare i razzisti bianchi.

- ASAKO 1 e 2 di Ryusuke Hamaguchi con Higashide Masahiro, Karata Erika e Yamashita Rio. IN CONCORSO. La vita di Asako è andata in frantumi da quando, due anni prima, il suo grande amore è sparito senza lasciare traccia. Un giorno però Asako si imbatte in un giovane che sembra il fratello gemello del suo fidanzato. Comincia a frequentarlo per accorgervi però in breve che è l'opposto dell'uomo che amava.

- THE HOUSE THAT JACK BUILT di Lars von Trier con Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman. FUORI CONCORSO. La storia di un serial killer che insanguinava l'America negli anni '70 narrata dal punto di vista dell'assassino nei suoi soliloqui e nelle sue confessioni a un misterioso personaggio (Verge) a cui confida la sua ansia, artistica, del delitto. Man mano che la rete della polizia si stringe intorno a lui, Jack si lancia in imprese sempre più spericolate contro donne indifese. Cerca l'apoteosi in un delirio di onnipotenza che fa del film un racconto cupo venato di umor nero.

- THE STATE AGAINST MANDELA AND THE OTHERS di Nicolas Champeaux e Gilles Porte. PROIEZIONE SPECIALE. Nelson Mandela avrebbe festeggiato quest'anno il suo centesimo compleanno. La sua lotta contro l'apartheid comincia con un memorabile processo, tra il '63 e il '64, in cui rischia la pena di morte insieme a otto compagni di lotta. Grazie all'animazione creata dai due registi e ai nastri audio del processo, questa pagina di storia rivive con piena attualità.

- DIE STROPERS di Etienne Kallos con Brent Vermuelen e Alex Van Dyck. UN CERTAIN REGARD. Nel bastione della comunità afrikaner del Free State in Africa del Sud, il giovane Janno cresce appartato rispetto a una comunità che fa della forza e del razzismo la sua bandiera. Ma quando la madre gli porta in casa il trovatello Pieter e gli chiede di considerarlo come un fratello, genera una lotta di potere senza quartiere tra i due ragazzi. Opera prima.

- LES CHATOUILLES di Andréa Bescond e Eric Metayer con Andréa Bescond, Clovis Cornillac, Karin Viard, Ariane Ascaride. UN CERTAIN REGARD. A otto anni la piccola Odette ama danzare, disegnare, scherzare. I giochi di un amico dei suoi genitori le paiono innocenti e felici. Ma una volta cresciuta e diventata ballerina Odette ritrova la memoria di quei giorni e non vuole più tacere. - COMPRAME UN REVOLVER di Julio Hernandez Cordon. QUINZAINE DES REALISATEURS. Sulla scena di violenza e sopraffazione del Messico attuale, una ragazzina cresce protetta dal padre, che pure traffica con la droga, al riparo dalle pericolose attenzioni dei maschi e dal delitto. La ragazza cela il volto con una maschera di Hulk che porterà con sé anche alla grande festa di un boss della droga dove suo padre è costretto a recarsi. Ma quando si scatena il massacro, la piccola Hulk dovrà imparare a difendersi da sola.

-EN LIBERTE' di Pierre Salvadori con Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou. QUINZAINE DES REALISATEURS. Il capitano di polizia Santi è caduto sul campo dell'onore, ma sua moglie Yvonne (ispettrice a sua volta) scopre che invece il marito era implicato negli affari più loschi. Decisa a riparare ai torti che Santi ha lasciato dietro di sé, si interessa alla sorte di un malcapitato finito dietro le sbarre per colpa di suo marito.

L'incontro tra i due sarà però esplosivo.

- SIR di Rohena Gera con Tillotama Shome, Geetanjali Kulkarni, Rahul Vohra. SEMAINE DE LA CRITIQUE. Ratna va a servizio a casa di Ashwin, il figlio di una famiglia benestante di Mumbai. In apparenza la vita del giovane sembra perfetta, ma nasconde una sofferenza profonda e il rapporto tra i due giovani è minacciato dalle differenze di casta che ancora sono rigide nell'India di oggi.