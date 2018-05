Salone libro già un successo, Bray "futuro è qui"

Parte overbooking con file lunghissime ai cancelli e grande affollamento tra gli stand, la 31/ma edizione del Salone del Libro di Torino, oggi al Lingotto.

La giornata inaugurale, che è già un successo, vede anche la nascita di una nuova associazione degli editori indipendenti, l'ADEI. "Abbiamo pensato con Nicola Lagioia, ma è soprattutto a lui che va il merito, un progetto culturale per un'edizione che voleva ancora una volta difendere il Salone. La storia e il suo futuro sono e rimarranno a Torino" ha detto il presidente della Cabina di Regia Massimo Bray che ha sottolineato: "faremo di tutto per seguire un percorso che metta in sicurezza il Salone e il suo futuro". Per Bray che poi non ha esitato a dire "la fiera dell'editoria di Milano è stata un errore", bisogna "anticipare e individuare i cambiamenti e riflettere sul passato. Torino deve essere la casa comune di questa riflessione".

A tagliare il nastro, con Lagioia e Bray, il ministro Dario Franceschini, i presidenti della Camera Roberto Fico, del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente della Rai Monica Maggioni, la sindaca di Torino Chiara Appendino. Assente per questioni personali il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, che per il futuro del Salone aveva ipotizzato una formula con la parte commerciale affidata attraverso un bando. "Sarà una delle edizioni più ricche e speriamo più belle di sempre. Sono più di 40 i Paesi presenti.

Facciamo di Torino, per 5 giorni, una delle capitali della cultura mondiale" ha detto il direttore del Salone Lagioia. E anche per la Appendino questo Salone è "destinato ad essere il più bello di sempre. Non esiste Torino senza il Salone del Libro e non esiste il Salone del Libro senza Torino".

L'aria che si respira è positiva nell'edizione che vede anche il ritorno dei grandi editori, ma la questione dei due Saloni (uno a Torino, l'altro a Milano) non è ancora risolta. Tutte le decisioni sono rimandate alla fine di questa edizione.

"Dedicheremo anche un momento, al termine del Salone, per affrontare il problema dei fornitori. Lo abbiamo deciso insieme a Chiamparino e Appendino" ha spiegato Bray che ci ha tenuto molto alla presenza di Franceschini all'inaugurazione. "Spero che questa legislatura, siamo alla vigilia di un nuovo governo, mantenga al centro delle scelte strategiche del Paese gli investimenti in cultura, ricerca e formazione" ha detto Franceschini. "Investire in conoscenza è una sfida per tutti, ma soprattutto per il nostro Paese" ha spiegato il ministro dopo aver ripercorso gli obiettivi raggiunti nei suoi quattro anni di mandato, "senza rivendicazioni".

E nel giro tra gli stand il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea che la cultura è uno dei settori in cui si deve investire di più perché può creare migliaia di posti di lavoro.

Questo Salone entra sotto la pelle". "Il Salone è un'occasione preziosa per stabilire un contatto con i ragazzi e gli studenti. Non posso non apprezzare il fatto che molti incontri siano dedicati alla Costituzione" dice prima di scappare rapidamente per impegni istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. La Maggioni non ha dubbi che "il Salone di Torino è uno dei posti dove dobbiamo essere presenti" e quest'anno lo stand della Rai è molto piu' grande. Lagioia, che si tranquillizza quando vede "cosa succede ai cancelli", dice: "Mi entusiasmano le file e i grandi scrittori.

Il Salone non è solo la casa dell'editoria italiana è anche un grande laboratorio" spiega prima della lectio magistralis di Javier Cercas sull'Europa. "Un'Europa federale potrebbe se non rilevare il testimone dagli Stati Uniti, almeno occupare un posto rilevante nel mondo post-egemonico che alcuni prevedono.

In caso contrario potremmo mettere in serio pericolo un modo di vita privilegiato di cui godiamo da decenni" dice Cercas definendosi un europeista estremista.(ANSA).