Esce nuovo album Street Clerks, resident band di Epcc - E poi c'è Cattelan

Esce venerdì 11 maggio 'Come è andata la rivoluzione?' (Platinum/Sony), il nuovo disco del gruppo fiorentino Street Clerks, da 5 anni resident band del programma EPCC - E poi c'è Cattelan, in onda su Sky Uno. L'album, prodotto da Diego Calvetti, è composto da 10 brani inediti scritti e arrangiati dalla band stessa, un concentrato di sfumature pop e vintage rock, condite con qualche synth e molte voci.

Il lavoro è stato anticipato dal singolo 'Rivolù', attualmente trasmesso dalle radio. Il videoclip che accompagna il brano è stato girato da Fabrizio Cestari. Ispirato a Hey Jude dei Beatles, il video è un tributo alla band che ha rivoluzionato il concetto di pop, unendolo all'arte e rimanendo un punto di riferimento nei decenni a venire.

Gli Street Clerks saranno impegnati in un instore tour per incontrare il pubblico e presentare questo progetto discografico. Saranno l'11 maggio Firenze, il 16 maggio Roma e il 24 maggio Milano.