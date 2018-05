Cannes: da Leto a Yomeddine, i film del 9 maggio

Come da tradizione è nel secondo giorno che il Festival entra nel vivo delle competizioni, con l'apertura di tutte le sezioni parallele e un doppio programma nel concorso principale.

- LETO di Kirill Serebrennikov con Teo Yoo, Roman Bilyk e Alexandr Gorchilin. IN CONCORSO. E' un'estate degli anni '80 a Leningrado la scena in cui il sulfureo regista russo, che torna a Cannes due anni dopo "Il discepolo", ambienta la leggenda di Viktor Tsoi, giovane musicista nutrito dal mito del rock americano. Quando incontra il suo mito, il musicista Mike e sua moglie, ha la grande occasione.

- YOMEDDINE di A. B. Shawki con Rady Gamal e Ahmed Abdelhafiz. IN CONCORSO. Viaggio iniziatico attraverso l'Egitto per il lebbroso Beshay che per la prima volta esce dal lebbrosario in cui è cresciuto. Sul suo carretto tirato da un mulo, lo accompagnerà il ragazzino nubiano Obama. Opera prima in concorso anche per la Caméra d'or.

- DEAD SOULS di Wang Bing . FUORI CONCORSO. Con le sue oltre otto ore di racconto in presa diretta dei sopravvissuti ai campi di rieducazione comunista, aperti in Cina negli anni '50, il più grande documentarista della sua generazione ritorna su un tema già affrontato nel 2007. La sua non è una serie di intervista, ma esposizione entomologica del dolore e della memoria in cui le vittime riprendono il diritto di parola e di ascolto.

- DONBASS di Serghei Loznitsa con Valeriu Andriuta e Boris Kamorzin. UN CERTAIN REGARD - FILM D'APERTURA. Già in concorso un anno fa, il regista bielorusso porta la sua cinepresa nella zona dell'Ucraina annessa alla Russia di Putin. Qui si ambienta l'odissea di Manuel, tra soldati che portano la guerra chiamandola pacificazione e gang di predoni che affermano di essere i possessori della verità. Una zona di guerra che tutti sembrano aver dimenticato.

- RAFIKI di Wanuri Kahiu con Samantha Mugatsia e Sheyla Munyiva. UN CERTAIN REGARD. Storia di due amiche che scoprono l'attrazione reciproca nel cuore della civiltà tribale kenyota che si pretende modernizzata ma resta legata alle tradizioni tribali. Come in "Giulietta e Romeo" inoltre, le due ragazze sono divise dalle rispettive famiglie, dal momento che i padri si scontrano in politica.

- THE EYES OF ORSON WELLES di Mark Cousins. CANNES CLASSICS. Sono I disegni, gli schizzi, gli appunti visivi di uno dei più grandi geni del cinema il filo conduttore di questo meticoloso documentario su un lato meno conosciuto nella vita artistic dell'autore di "Quarto potere".

- MARTIN SCORSESE E LA CARROZZA D'ORO. Grande appuntamento per l'apertura della QUINZAINE DES REALISATEURS con il regista americano che riceve il premio alla carriera della sezione indipendente dei cineasti. Omaggiato con la proiezione del suo film d'esordio, "Mean Streets", Scorsese dialoga con in pubblico con i registi francesi della Quinzaine.

- PAJAROS DE VERANO di Cristina Gallelo e Ciro Guerra con Natalia Reyes. QUINZAINE DES REALISATEURS - FILM D'APERTURA. Quando negli anni '70 il traffico di droga diventa la maggiore risorsa della Colombia, uno scontro d'identità travolge le vecchie famiglie e una guerra tra i clan si annuncia come catastrofe collettiva.

- WILDLIFE di Paul Zano con Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Bill Camp, Ed Oxenbould. SEMAINE DE LA CRITIQUE. Tratto dal romanzo "Incendi" di Richard Ford, questo film d'esordio con celebrità a garanzia racconta la crisi di un matrimonio dal punto di vista del figlio adolescente. Quando il padre si unisce a un gruppo di volontari per spegnere un grande incendio boschivo, il ragazzo rimarrà il solo aiuto della madre che nel frattempo cede alle avances di un altro uomo. Visto al festival di Sundance dove ha raccolto critiche più che favorevoli.

- EGY NAP di Zsofia Szilagy con Zsófia Szamosi, Leó Füredi. SEMAINE DE LA CRITIQUE. La vita trafelata di una madre con tre figli da crescere che per di più sospetta il tradimento del marito. Il nuovo cinema ungherese si annuncia come la scoperta dell'anno.