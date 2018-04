Tv: addio a Pamela Gidley, attrice di Twin Peaks

Addio a Pamela Gidley, meglio conosciuta per il ruolo di Teresa Banks nel prequel di Twin Peaks. L'attrice e' morta a 52 anni, "pacificamente il 16 aprile nella sua casa" in New Hampshire, secondo quanto comunicato ieri ai media Usa. Non e' ancora chiara la causa del decesso. Gidley ha recitato sul grande schermo in Thrashin e Cherry 2000, oltre che in episodi in tv di MacGyver, The Pretender, Tour of Duty, CSI e The Closer. La famiglia ha voluto che i funerali fossero privati.