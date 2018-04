Max & Maestro, Barenboim diventa cartoon

Andrà in onda dal 7 maggio su Rai Gulp "Max & Maestro", la serie animata con protagonista il direttore d'orchestra Daniel Barenboim nel ruolo di un misterioso Maestro che incontra un ragazzino di periferia, Max, cresciuto con il rap e i videogames, e lo guida alla scoperta della bellezza della grande musica.

La data ufficiale è stata annunciata in un incontro al Conservatorio di Milano, dove era prevista anche la presenza del maestro 75/enne. Barenboim è stato trattenuto a Berlino per motivi di salute.

Ideata con la partecipazione di Rai, France Television, Tv5 Monde e Hr, con la collaborazione della struttura animazione di Rai Ragazzi, "Max & Maestro" viene trasmessa oltre che su Rai Gulp, su France 4 (dove è già in onda) TV5 Monde e HR, per essere poi distribuita a livello internazionale. In Francia, dove è stata presentata all'inizio dell'anno, è già in onda da un paio di mesi.

La serie animata in 2D, diretta da Christophe Pinto, composta da 52 episodi di 11 minuti, si è avvalsa sin dalle prime fasi di ideazione della collaborazione del maestro Barenboim, che ha accettato di diventare un cartone animato e ha fornito agli autori, italiani e francesi, numerosi spunti e indicazioni non solo per far scoprire la magia e la tecnica della musica, ma anche per renderla vicina e divertente. "Farà anche delle cose che non è escluso farebbe volentieri anche nella realtà - ha detto il produttore Piero Maranghi - come ad esempio andare su uno skateboard".

Il giovane Max, prima timoroso, viene affascinato dal sogno di diventare direttore d'orchestra. Il Maestro a sua volta è incuriosito dal talento del ragazzino e decide di seguirlo poiché è un raro caso di "orecchio assoluto". L'incontro con il grande maestro Daniel Barenboim gli cambierà per sempre la vita: Max scoprirà un nuovo mondo di suoni, una grande passione e riuscirà a capire meglio la realtà che lo circonda attraverso l'arte. Durante le lezioni del maestro Barenboim, Max coltiverà il talento musicale che gli permetterà, forse, un giorno, di diventare un pianista di successo o, chissà, un direttore d'orchestra.