"Vorrei avere la possibilità di conoscere Papa Francesco": Fiorello esprime il desiderio al microfono di Radio Deejay durante la sua trasmissione 'Il Rosario della Sera'. "Non ho mai incontrato un Papa", spiega, raccontando di quella volta che, ricoverato al policlinico Gemelli a Roma, ricevette in dono dall'ultimo piano un rosario benedetto. Era da parte di Giovanni Paolo II, poi divenuto santo, in ospedale in quegli stessi giorni.