Sergio Caputo e la jungla dei social in 'Scrivimi Scrivimi' - ANTEPRIMA VIDEO

A 35 anni dalla pubblicazione del suo LP più noto, 'Un sabato italiano', divenuto cult, Sergio Caputo pubblica l'album 'Oggetti smarriti', anticipato dal singolo 'Scrivimi scrivimi' (ANTEPRIMA VIDEO).

L'artista sceglie di riportare alla luce brani ('Oggetti smarriti') che, non essendo mai stati scelti come singoli dei vari album nei quali furono pubblicati, non ottennero l'attenzione dei media, pur essendo oggi molto amati dal pubblico. Canzoni che, in questi anni, Caputo ha spesso proposto dal vivo anche in versione unplugged e che, nell'album, rivivono con lo stesso spirito, suonati voce e chitarra e accompagnati da una ritmica minimalista, fatta eccezione per 'Scrivimi Scrivimi', che ha un vestito musicale più radiofonico.

L’autore si è voluto divertire suonando tutte le parti di 'Oggetti smarriti' con strumenti di fortuna, chitarre da mercatino delle pulci, maracas e tamburelli dei suoi bimbi, armoniche comprate d’impulso e dimenticate per anni, ukulele, ritmo battuto con il piede. Il risultato è un sound sorprendente, carico di atmosfera, un invito a ritrovarsi la sera sulla spiaggia, in un pub o in casa di amici, e suonare queste canzoni ritrovate.

'Oggetti smarriti' include tre inediti (uno del 1978) e otto remake. Il primo singolo 'Scrivimi scrivimi', scritto di recente, parla dei rapporti fra esseri umani nella jungla dei “social”, luogo virtuale dove ci si può incontrare fra sconosciuti, ma dove la solitudine è sempre in agguato. Un luogo in cui le persone con cui dialoghiamo potrebbero non essere chi dicono di essere, o non essere come vogliono sembrare.

"Sui social, i timidi e gli introversi diventano espansivi, estroversi e a volte aggressivi, i brutti diventano belli e la gente vuole mostrare solo i suoi aspetti migliori. Ecco - spiega Sergio Caputo - se c’è un lato positivo dei social è proprio questo: tendiamo tutti a mostrarci al meglio, arte che dovremmo forse applicare di più nella realtà quotidiana. Non c’è nulla di male a tenere i nostri difetti fuori dalla visuale altrui. Tuttavia, il bisogno di comunicare e di essere ascoltati può dare dipendenza, e quando dall’altro lato dello schermo non arriva ciò che si desidera, ovvero incondizionata ammirazione, o amore idealizzato, si entra in uno stato di ansia che non avevamo messo in conto quando ci siamo inoltrati nella jungla".

SCRIVIMI SCRIVIMI - IL VIDEO Per un pezzo come questo, che parla dei rapporti interpersonali ai tempi dei social, Sergio Caputo non poteva che attingere al suo “bacino d’utenza” e sollecitare i suoi followers su Twitter, Facebook e Instagram, chiedendo loro di inviargli dei “video-selfies” che sarebbero diventati parte del video. Sergio stesso, che del video è anche regista e montatore - esegue il suo brano nell’inquadratura tipica da selfie, mentre interagisce con una quantità di persone di cui non sa assolutamente nulla. Il risultato è divertente, e, per certi versi, sociologico. L’ironia tipica del cantautore, e la ritmica martellante del brano fanno di questo video un classico caputiano, da ballare in estate.