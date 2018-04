Per l'Italia annata felice tra film e corti

Almeno per la selezione il 2018 è per l'Italia al Festival di Cannes (8-19 maggio) un'annata positiva: con l'annuncio di altre tre opere italiane selezionate alla Quinzaine des Realisateurs salgono a sette i nostri titoli tra lungometraggi e corti. E non è detto che sia finita, poiché il delegato generale del festival Thierry Fremaux ha già detto che altri titoli si potranno aggiungere. Nessun tricolore, invece, nella selezione della Semaine de la Critique che si aprirà con l'americano Wildlife di Paul Dano. L'Italia al festival porta anche, nella prima edizione del Cannes post Weinstein (per tanti anni un protagonista come produttore e finanziatore dell'evento glamour charity amfAR) due registe (Alice Rorhwacher e Valeria Golino) in una rassegna che avrà la questione gender gap nello spettacolo e la lotta alle molestie sessuali uno dei temi forti, testimoniati anche con ogni probabilità da manifestazioni legate al movimento #metoo.

Ecco così che oltre a Matteo Garrone in concorso con il western urbano DOGMAN ispirato alla vicenda del 'canaro', Alice Rorhwacher con la storia di un giovane contadino buono in LAZZARO FELICE e Valeria Golino in Un Certain Regard con EUFORIA, storia di due fratelli all'apparenza diversissimi, altri titoli sono stati annunciati oggi nella selezione della Quinzaine des Realisateurs: i nuovi film di Gianni Zanasi, Stefano Savona e un corto di Marco Bellocchio. Completa la selezione italiana il cortometraggio COSI' IN TERRA, realizzato da un allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia, Pier Lorenzo Pisano invitato alla Cinefondation.

Gianni Zanasi (è un ritorno, era già stato nella sezione nel 1995 con il suo esordio, Nella mischia) porta la commedia TROPPA GRAZIA con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi.

Scritto da Gianni Zanasi, Giacomo Ciarrapico, Michele Pellegrini e Federica Pontremoli racconta la storia di Lucia (Alba Rohrwacher), una geometra di 36 anni che vive da sola con sua figlia. Il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica, ma durante i controlli si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici.

Lucia, spaventata dall'idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla. Il giorno dopo incontra quella che le sembra una giovane "profuga" che la fissa e le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa...". Alla Quinzaine anche LA STRADA DEI SAMOUNI di Stefano Savona con le animazioni di Simone Massi, una docufiction che racconta la vicenda di una famiglia di Gaza che nel 2009 per l'operazione Piombo Fuso ha visto morire 29 membri della famiglia. "A Gaza, all'indomani della guerra, ho incontrato persone che mi hanno raccontato con calma straordinaria gli eventi drammatici a cui erano appena sopravvissuti. Ho capito che per rendere loro giustizia, non potevo fermarmi alla constatazione della tragedia: la famiglia Samouni meritava che raccontassi la loro storia per intero, facendo rivivere sullo schermo anche il loro passato. Attraverso le immagini d'animazione - affidate a Massi, ndr - ho potuto ricreare i momenti chiave della loro storia: il cinema va oltre la cronaca e permette allo spettatore di avvicinarsi in maniera più intima e profonda al vissuto dei protagonisti".

Regia illustre infine per l'altro cortometraggio italiano, LA LOTTA di Marco Bellocchio, una storia lungo il fiume Trebbia durante la seconda guerra mondiale. Nel cast due giovani attori italiani, Fabrizio Falco e Barbara Ronchi, insieme a Ione Bertola.

Tra le coproduzioni italiane: il film d'inaugurazione, Todos lo saben di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penelope Cruz, In My Room di Ulrich Köhler e il documentario di Wim Wenders, Pope Francis - A Man of His Word. Inoltre, sottolinea una nota dell'istituto Luce-Cinecittà, il produttore Marco Alessi è stato selezionato tra i dieci produttori emergenti europei nell'ambito di Producers On the Move, storico evento dell'European Film Promotion.(ANSA).