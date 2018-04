Amb. Italia a Brasilia celebra 50 anni di carriera Toquinho

Per celebrare i 50 anni di carriera del grande artista brasiliano Toquinho, l'Ambasciata d'Italia a Brasilia ha ospitato una cerimonia per la consegna dell'onorificenza "grande ufficiale dell'ordine della Stella D'Italia".

L'onorificenza, concessa dal presidente della Repubblica, rappresenta un riconoscimento a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che hanno acquisito meriti particolari per la promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e altri paesi, si legge nella pagina Facebook dell'ambasciata.

Antonio Pecci Figlio, noto come Toquinho, è uno dei grandi maestri del movimento artistico e musicale della "Bossa Nova".

Oltre ai meriti indiscutibili che ne hanno reso uno dei musicisti più apprezzati del mondo e grazia ai quali ha conquistato numerosi premi internazionali, Toquinho ha contribuito enormemente al rafforzamento delle relazioni culturali che uniscono l'Italia e il Brasile.

Dell'Italia, patria dei suoi nonni paterni e materni, paese che lo ha sempre accolto a braccia aperte - in primo luogo nei momenti difficili della dittatura - Toquinho parla sempre con orgoglio e ammirazione. Ancora oggi lo dimostra nei concerti: spesso si rivolge al pubblico in italiano, testimoniando il suo profondo legame con il nostro paese. (ANSA).