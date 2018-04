Cartoons on the Bay, le 10 cose da non perdere a Torino

TORINO - E' partita ieri sera dall'urlo disperato di un rarissimo gorilla bianco, trasformato da docile e divertente a furioso e gigante a causa di un terribile esperimento genetico, la 22/a edizione di Cartoons on the Bay. Il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi, al Museo nazionale del Risorgimento italiano a Torino dal 12 al 14 aprile, ha anticipato di qualche ora l'apertura ufficiale proponendo l'anteprima di Rampage con Dwayne Johson e Naomie Harris, film tratto dall'omonimo videogioco classico degli anni '80, trasmediale nel vero spirito della manifestazione e spettacolare dal punto di vista tecnologico e visivo.

Circa 40 gli appuntamenti in cartellone, tra proiezioni gratuite e masterclass di grandi maestri, che fino a domenica animeranno Torino. Eccone una selezione, per forza di cose assai parziale:

1) LA MOSTRA SUGLI 80 ANNI DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA - Quasi 160 opere di fumettisti famosi (dai disegnatori di Tex a Nathan Never, da Dylan Dog a quelli della Marvel) e quasi altrettante provenienti dalle scuole di quest'arte di tutta Italia in mostra fino al 1 giugno al MUSEO DEL CARCERE LE NUOVE per raccontare una delle pagine più dolorose della storia italiana. Ha ricevuto il patrocinio di tutte le comunità ebraiche italiane.

2) IL PRIMO CARTOON EUROPEO SULLA SHOAH - Al CINEMA AMBROSIO il 13 aprile ci sarà l'anteprima assoluta del cartone animato La stella di Andra e Tati prodotto da Rai Ragazzi, sulla vera storia di Alessandra e Tatiana Bucci sopravvissute miracolosamente all'internamento ad Auschwitz.

3) BRUNO BOZZETTO DA WEST AND SODA AD ALLEGRO MA NON TROPPO - Tra i personaggi renderanno Torino "capitale" dei cartoons il grande Bruno Bozzetto che sarà inserito nella Hall of Fame dell'arte dell'animazione e omaggiato con la proiezione di alcuni dei suoi capolavori.

4) LA MASTERCLASS CON GARY GOLDMAN - Il creatore di capolavori dell'animazione come Anastasia, Charlie anche i cani vanno in Paradiso, Alla ricerca della valle incantata, protagonista con Don Bluth di una delle più belle avventure dell'industria hollywodiana, racconta la sua carriera in una masterclass venerdì ed è protagonista di una mostra nel foyer del CINEMA AMBROSIO.

5) I "PADRONI DI CASA" LASTREGO E TESTA - Siamo a Torino e non poteva mancare la coppia formata da Cristina Lastrego e Francesco Testa che all'ombra della Mole da 50 anni fanno sognare piccoli e grandi prima con i loro libri di favole, poi con i cd rom e infine con tante creazioni per la tv. Pionieri dell'edutaiment raccontano la loro straordinaria carriera con una masterclass giovedì e una mostra al MUSEO DEL RISORGIMENTO.

6) LA FACTORY DI ASSASSIN'S CREED - Gli appassionati della saga di videogiochi più amata avranno pane per i loro denti. Troveranno nel MUSEO DEL RISORGIMENTO una mostra dedicata e soprattutto una masterclass in cui Ubisoft Montreal, ospite d'onore assieme ai più famosi studios canadesi Torino, spiegherà come è diventata una della factory più importanti nel moondo dei videogiochi.

7) IL MITO DEL CAVALIERE OSCURO - Anche Jordan Weisman sarà tra i protagonisti di Cartoons pronto a svelare i segreti del racconto crossmediale del mondo di Batman.

8) MUSICA MAESTRO, DA BARENBOIM A MUSICAL.LY - Il cuore del festival batte anche a tempo e con la varietà del jazz: c'è spazio per Allegro ma non troppo di Bozzetto, per il mito Daniel Barenboim che diventa cartone animato nella serie di Rai Ragazzi Max & Maestro, per il musical prodotto dalla fondazione Beresheet LaShalom che porta in scena 14 ragazzi israeliani di diversa estrazione sociale e credo.

9) IN SALA AKIRA, IL CAPOLAVORO DI OTOMO - Il 12 aprile si potrà rivedere in sala Akira, di cui Cartoons on the Bay ospita l'anteprima italiana dell'edizione del trentennale caratterizzata da un nuovo doppiaggio.

10) GATTA CENERENTOLA DAL VESUVIO ALLA MOLE - Insieme alle anteprime del concorso internazionale a Torino giovedì si rivede anche Gatta Cenerentola, due volte vincitore dei David di Donatello. Una rilettura post-moderna-digitale-3D firmata da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone e versione noir della favola, prima orale, e poi trascritta nel XVII secolo da Giambattista Basile.