Cannes spaziale, con Odissea di Kubrick e nuovo Star Wars

Il programma sarà svelato giovedì 12 aprile a Parigi, intanto perché si cominci a capire che aria tira sulla Croisette 2018, è bene sapere che Cannes sarà spaziale. Dopo l'evento che festeggerà un film incredibilmente visionario e ancora attuale come 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, che compie 50 anni e viene presentato nell'originale 70 mm ristampato per l'occasione, ne è stato annunciato un altro che farà felici i fan della saga di George Lucas: l'anteprima mondiale, fuori concorso, dell'atteso secondo spin off 'Solo: A Star Wars Story'.

Il film, diretto da Ron Howard e scritto da Lawrence e Jonathan Kasdan, inserito nella selezione ufficiale, aveva avuto una sneak preview nell'intervallo del Super Bowl americano. Della trama si sa poco ma quello che il giovane Han Solo, interpretato da Alden Ehrenheich, dice rivolgendosi al reclutatore dell'Impero: 'sarò un pilota, il miglior pilota della galassia',è, per gli Star Wars addicted già da brividi. Nel cast ci sono anche Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo. Dopo Rogue One questo secondo spin-off è dedicato alle avventure di un giovane Han (o Ian come si chiamava nella prima trilogia) Solo che avrà il coraggioso temerario compito di sostituire Harrison Ford. Molti anni prima di incontrare Luke Skywalker e il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi (che sarà, pare, il terzo spin off della saga), il cinico e scaltro contrabbandiere spaziale bazzicava già i locali più malfamati della galassia in compagnia del fedele Chewbecca, e del suo mentore Beckett (Woody Harrelson).

Gli insegnamenti del malvivente (ingannare, truffare e sgraffignare) forniscono ad Han gli strumenti per costruirsi da solo la propria fortuna: il futuro pilota dell'Alleanza Ribelle la spunta su Lando Calrissian (Donald Glover) sottraendogli l'adorato Millennium Falcon. Per Star Wars è il terzo red carpet sulla Croisette dopo il 2002 Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni e il 2005, Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. L'anteprima al Grand Amphitheatre Lumière al Palazzo del festival promette di essere un evento: il film sarà distribuito dalla Disney in sala il 23 maggio in Francia e in Italia e due giorni dopo in Usa. L'originale 2001 Odissea nello spazio, in 70 mm, proiettato sabato 12 maggio, introdotto da Cristopher Nolan e alla presenza della famiglia Kubrick inclusa la figlia Katharina e il fedele Jan Harlan non sarà meno emozionante perchè Thierry Fremaux conta di ricreare l'emozione cinematica del '68 quando con il sottofondo del Danubio Blu di Strauss gli ominidi preistorici vengono in contatto con l'immenso Monolite Nero, inizio di un'avventura tra la storia dell'uomo e il suo futuro con l' intelligenza artificiale di Hal 9000.