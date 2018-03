A Bibbiena viaggio nella fotografia italiana

BIBBIENA (AREZZO) - Un 'Viaggio nella fotografia italiana', dal 1948 a oggi, per i 70 anni della Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf). E' la mostra che sarà ospitata dal 7 aprile al 3 giugno a Bibbiena, nella sede del Cifa, Centro Italiano della fotografia d'autore.

La mostra vuole ripercorrere le attività delle Federazione con le immagini realizzate dagli appassionati nell'arco di questi ultimi 70 anni -, dal ritratto al reportage, dal paesaggio alla foto concettuale e creativa e al nudo -, un estratto dell'editoria libraria, le riviste della Fiaf, a cominciare dal primo numero de Il Fotoamatore, il fenomeno del portfolio fotografico, i concorsi e i progetti lanciati in questi anni, gli audiovisivi e l'attività dell'associazione sul web.

La Federazione italiana associazioni fotografiche venne fondata a Torino il 19 dicembre 1948 da otto associazioni fotografiche. Lo scopo era ed è quello di divulgare e sostenere la fotografia amatoriale su tutto il territorio nazionale e di operare attivamente per la diffusione dell'arte fotografica.

Oggi Fiaf, si spiega dalla Federazione, conta "circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale di oltre 40.000 persone coinvolte nelle attività dell'associazione, accomunate dalla passione per il mondo della fotografia". Nel 2005, per volontà di Fiaf, a Bibbiena è poi nato il Centro italiano della fotografia d'autore.