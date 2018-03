Arriva nelle sale il 'Berlusconi' di Sorrentino, in due parti con doppia uscita

'Loro' di Paolo Sorrentino sarà suddiviso in due parti: 'Loro 1' che uscirà nelle sale italiane martedì 24 aprile, distribuito da Universal Pictures; 'Loro 2' che sarà nei cinema dal 10 maggio. Universal Pictures International Italy ha diffuso il trailer di Loro 1, il nuovo film del regista premio Oscar per la Grande Bellezza, con protagonista Toni Servillo nei panni questa volta di Silvio Berlusconi.

Accanto a Servillo, protagonista del film, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Lorenzo Gioielli, Alice Pagani, Caroline Tillette, Elena Cotta, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, Mattia Sbragia, Max Tortora, Milvia Marigliano, con l'amichevole partecipazione di Michela Cescon e con Roberto Herlitzka.



I due film sono diretti dal regista premio Oscar e scritti insieme a Umberto Contarello. Luca Bigazzi firma la fotografia, Cristiano Travaglioli il montaggio, Lele Marchitelli le musiche, Stefania Cella la scenografia, Carlo Poggioli i costumi.

Il film è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri.

Nel trailer si sente Berlusconi, interpretato da Servillo, cantare "Malafemmena" e lo si vede solo da lontano, alla fine.ì Tutti quelli che lo ascoltano sono fermi, zitti e in adorazione, in ambienti diversi, alcuni dei quali ricordano Villa Certosa.

'Loro 1' e 'Loro 2' sono una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l'Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia i film saranno distribuiti da Universal Pictures International Italy per Focus Features mentre Pathé, curerà le vendite internazionali.