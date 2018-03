Oscar 2018 si parte nel segno delle donne LIVE

"L'oscar è l'uomo ideale: tiene le mani a posto, non dice mai cose fuori luogo e soprattutto non ha un pene. E' esattamente l'uomo di cui c'è bisogno oggi a Hollywood". Non ci va piano Jimmy Kimmel nella sua introduzione della novantesima cerimonia di premiazione degli Oscar che come ci si aspettava è centrata sul nuovo ruolo delle donne e delle minoranze. "Fino allo scorso anno sembrava impensabile che due film di supereroi fossero interpretati da donne e afroamericani. Oggi dopo solo un anno siamo davanti a due successi come Wonder Woman e Black Panther. "A Hollywood era tempo di un cambio - ha proseguito Kimmel - e la lotta per evitare le molestie sul lavoro era da tempo dovuta. Risolta la questione sul lavoro poi rimarranno tutti gli altri ambienti dove le donne sono vittime di certi atteggiamenti". Una parola anche per il grande escluso dall'Academy, Harvey Weinstein: "Unico ad essere stato cacciato dall'Academy oltre a Carmine Caridi mandato via in passato perché riproduceva illegalmente i film che avrebbe dovuto solo guardare"

I Premi:

Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Miglior attrice non protagonista a Allison Janney per Io, Tonya

Miglior documentario a Icarus di Bryan Fogel e Dan Cogan.

Miglior costumi a Mark Bridges per Il filo nascosto

Miglior trucco a Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick per L'ora più buia

Miglior sonoro a Richard King e Alex Gibson per Dunkirk.

Miglior montaggio sonoro a Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo per Dunkirk.

Miglior scenografia a Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin e Shane Vieau per La forma dell'acqua

Miglior film animazione a Coco di Lee Unkrich e Darla K. Anderson

Migliori effetti speciali a a John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover e Gerd Nefzer per

Blade Runner 2049

Miglior montaggio a Lee Smith per Dunkirk

Miglior cortometraggio documentario a Heaven is a Traffic Jam on the 405 di Frank Stiefel

Miglior cortometraggio a The Silent Child di Chris Overton e Rachel Shenton.

Esplode il colore sul red carpet. (FOTO) Dopo gli abiti neri che hanno caratterizzato i Golden Globe e dei premi Bafta, in segno di protesta contro le molestie e in difesa delle donne per il movimento Time's Up e Mee Too, stasera sul tappeto rosso degli Oscar si rivedono il bianco e tutte le sfumature di colore. Anche se si torna a parlare della denuncia e del movimento che ad oggi ha raccolto fondi per 20 milioni di dollari a favore delle donne vittime di violenza e molte delle star portano la spilla appuntata sulla scollatura. Sulla passerella che introduce al Dolby Theatre per la serata della 90ma edizione degli Oscar, dominano negli abiti delle star soprattutto tutte le sfumature del rosa - dal pallido al fucsia -, del rosso e del viola in particolare. C'è anche molto bianco, scelto ad esempio da Jane Fonda, che consegnerà quest'anno il premio al miglior attore, e indossa anche la spilla di Time's Up che in tante portano in bella vista. L'ultra violet, che è il colore pantone del 2018, è scelto da molte delle attrici come Ashley Judd, ad esempio. Oppure in sfumature meno accese, come il glicine di Salma Hayek. Ma non mancano neanche il verde e l'indaco, come quello dell'abito di Helen Mirren con gioielli di regale eleganza.

Tutte le candidature

LE ATTRICI IN CORSA PER L'OSCAR

GLI ATTORI IN CORSA PER L'OSCAR

Gli Oscar compiono 90 anni