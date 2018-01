Musica: è morto Michele Mondella, storico promoter

Lutto nel mondo della musica. E' morto a Roma, a 70 anni, stroncato da un malore improvviso, Michele Mondella, personaggio storico della discografia italiana. Colto, disponibile, noto nell'ambiente per lo stile defilato, già direttore della promozione della Rca Italiana, quindi della Bmg Italy e fondatore nel 1997 della Midas Promotion, ha lavorato fianco a fianco per tutta la vita con Lucio Dalla.

Ma ha anche curato la promozione e comunicazione di tanti altri big, da Francesco De Gregori ad Antonello Venditti, da Gianni Morandi a Eros Ramazzotti, da Luca Carboni a Samuele Bersani, Enrico Ruggeri e Ron, delle tournée italiane del Cirque du Soleil e dei grandi eventi musicali prodotti da David Zard come il musical Notre Dame de Paris.

Nato il 30 settembre 1947, Mondella ha organizzato per anni il Festival di Sanremo con Gianni Ravera e il concorso Voci Nuove di Castrocaro. Nella sua lunga carriera ha lavorato anche per la Siae, per Rai2, Rai3 e per la It Dischi di Vincenzo Micocci. E' stato tra l'altro autore di Taratatà (Rai1) con Vincenzo Mollica, suo fraterno amico.