Alessandra Querzola, candidata per arredi Blade Runner 2049

Alessandra Querzola, arredatrice del set di Blade Runner 2049, triestina che ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, è stata appena candidata all'Oscar. Per allentare lo stress nei minuti delle nomination è andata a fare shopping con la sua migliore amica per i negozi del centro di Roma. "Cercavo di non pensarci, così ho preso la mia amica e sono andata a fare shopping. Dovevo comprare il vestito per i Bafta.

Stavo guardando i vestiti quando ho sentito la mia amica piangere, lei li stava seguendo sul cellulare. L'ho sentita e ho capito che avevo ottenuto la candidatura. E' stato liberatorio, lo stress si è allentato", racconta. Si è affrettata dunque a comprare l'abito per gli Oscar? "No, non scherziamo, non ancora! Intanto prima ci sono i Bafta, ora sto pensando all'abito per quelli, poi penserò agli Oscar".