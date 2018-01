Fiorello, stasera ospite a sorpresa a 90 Special

"Fai un programma sugli anni '90 e non mi inviti? Sono su un treno per Milano, a spese mie, e stasera ci sarò anch'io, anche se tu non lo sai!": Fiorello fa una sorpresa al telefono a Nicola Savino, mentre conduce in diretta con Linus Deejay chiama Italia, e gli annuncia che parteciperà insieme agli altri ospiti, tra cui Lorenzo Jovanotti, alla prima puntata della sua nuova trasmissione che debutta oggi in prima serata su Italia 1.

"Potevo venire ospite nella seconda puntata, ma il programma te lo taglieranno prima", scherza Fiorello, re del karaoke e grande protagonista degli anni '90, che fa sapere di avere declinato invece l'invito di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo. Dal 29 gennaio lo showman si dedicherà alla sua nuova trasmissione, in onda ogni giorno dalle 19 alle 20 proprio su Radio Deejay, con il titolo 'Il Rosario della sera'. "Riportarti qui in radio era un capriccio che volevo togliermi prima di andare in pensione", conclude Linus, direttore artistico dell'emittente.

Ci siamo! Stasera parte #90special su #italiauno. Mi ha appena telefonato Fiorello in radio per dirmi che mi... https://t.co/hxIuEVKq26 — Nicola Savino (@NicoSavi) 17 gennaio 2018